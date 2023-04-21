Политика и власть 21.04.2023 в 16:59

В Бурятии попрощались с 47-летним солдатом, погибшим в Украине

У Евгения Барановского остались двое детей
A- A+
Текст: Алена Завывалова
В Бурятии попрощались с 47-летним солдатом, погибшим в Украине

Жители Гусиноозерска проводили в последний путь Барановского Евгения Владимировича.

Он родился 12 августа 1975 года в Гусиноозерске. Обучался в средней общеобразовательной школе № 4, после окончания поступил в ПТУ-3. После получения диплома он отправился на службу в армии в пограничных войсках. После этого устроился работать на Гусиноозерскоую ГРЭС, а затем занимался евроремонтами. Женился, воспитывал сына и дочь.

«Был добрым, отзывчивым, замечательным отцом, очень любил детей. В ноябре 2022 года вступил в ряды добровольцев штурмовых отрядов»,

- пишут в группе Селенга-инфо 24/7
Евгений Барановский перенёс 2 ранения. Погиб 11 марта 2023 года на территории Украины. Похоронили Евгения Барановского сегодня, 21 апреля, в его родном городе.

Фото: Селенга-инфо.24/7

Теги
СВО Украина некролог

Все новости

В Бурятии попрощались с 47-летним солдатом, погибшим в Украине
21.04.2023 в 16:59
Мэр Улан-Удэ: «Люди у нас такие же стальные, как и техника»
21.04.2023 в 16:48
К Дню Победы: в Wink 27 апреля состоится премьера сериала «Операция “Неман”»
21.04.2023 в 16:35
В Улан-Удэ распространяются новости о появившемся насильнике
21.04.2023 в 16:34
В Бурятии перед судом предстанет группа сельских гангстеров с бензопилой
21.04.2023 в 16:27
В Бурятии плодятся свиньи
21.04.2023 в 16:13
«В глазах отца было отчаяние»
21.04.2023 в 16:05
В районе Бурятии вандалы поломали новую детскую площадку за 7 млн рублей
21.04.2023 в 15:59
В Бурятии на Озёрном ГОКе ввели в эксплуатацию карьер
21.04.2023 в 15:49
Житель Бурятии убил собутыльника костылем
21.04.2023 в 15:45
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ привезли щенка солдата, погибшего в Украине
Видео: историей о собачке бойца из Бурятии поделились общественники
20.04.2023 в 11:24
В республике растет интерес к охотничьему хозяйству
Депутаты Народного Хурала обсудили положение дел охотоведов Бурятии
19.04.2023 в 15:26
В Бурятии чиновники по очереди ходили в туалет за 3.6 млн рублей и спорили
Они выясняли, работает ли отхожее место в Кяхте, чья стоимость сравнима с квартирой
19.04.2023 в 14:55
В горсовете Улан-Удэ будут разбираться с ростом тарифа МРСК на техприсоединение
Депутаты посетили МБУ «Горсвет»
18.04.2023 в 16:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru