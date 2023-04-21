В Бурятии попрощались с 47-летним солдатом, погибшим в Украине

Жители Гусиноозерска проводили в последний путь Барановского Евгения Владимировича.

Он родился 12 августа 1975 года в Гусиноозерске. Обучался в средней общеобразовательной школе № 4, после окончания поступил в ПТУ-3. После получения диплома он отправился на службу в армии в пограничных войсках. После этого устроился работать на Гусиноозерскоую ГРЭС, а затем занимался евроремонтами. Женился, воспитывал сына и дочь.

«Был добрым, отзывчивым, замечательным отцом, очень любил детей. В ноябре 2022 года вступил в ряды добровольцев штурмовых отрядов»,

- пишут в группе Селенга-инфо 24/7



Евгений Барановский перенёс 2 ранения. Погиб 11 марта 2023 года на территории Украины. Похоронили Евгения Барановского сегодня, 21 апреля, в его родном городе.

Фото: Селенга-инфо.24/7