Политика и власть 21.04.2023 в 16:59
В Бурятии попрощались с 47-летним солдатом, погибшим в Украине
У Евгения Барановского остались двое детей
Текст: Алена Завывалова
Жители Гусиноозерска проводили в последний путь Барановского Евгения Владимировича.
Он родился 12 августа 1975 года в Гусиноозерске. Обучался в средней общеобразовательной школе № 4, после окончания поступил в ПТУ-3. После получения диплома он отправился на службу в армии в пограничных войсках. После этого устроился работать на Гусиноозерскоую ГРЭС, а затем занимался евроремонтами. Женился, воспитывал сына и дочь.
Евгений Барановский перенёс 2 ранения. Погиб 11 марта 2023 года на территории Украины. Похоронили Евгения Барановского сегодня, 21 апреля, в его родном городе.
«Был добрым, отзывчивым, замечательным отцом, очень любил детей. В ноябре 2022 года вступил в ряды добровольцев штурмовых отрядов»,
- пишут в группе Селенга-инфо 24/7
Фото: Селенга-инфо.24/7