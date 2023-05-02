Политика и власть 02.05.2023 в 11:01

Многодетный отец из Бурятии погиб в Украине

У мужчины остались супруга и трое сыновей
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Текст: Алена Завывалова
Многодетный отец из Бурятии погиб в Украине

Погиб житель Иволгинского района Владимир Сен-Ченович Хагай. Он родился 15 июля 1972 года в Ташкенской Области УзССР. Владимир учился в Ташкенской школе, окончил 9 классов. Срочную службу проходил в рядах Советской Армии в городе Алматы. После занимался сельским хозяйством, в последние годы работал водителем.

В 2010 году Хагай приехал в Бурятию заниматься сельским хозяйством. В 2012 году женился, в семье родились 3 сыновей. В феврале 2023 года он принял решение подписать контракт и отправиться в зону СВО. Бойца не стало 18 апреля. Владимир Хагай награжден орденом Мужества посмертно. Родственники и жители Иволгинского района проводили его в последний путь накануне, 1 мая.



Фото: администрация Иволгинского района

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