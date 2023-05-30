Бурятии нужна госпрограмма по охоте

Совет Народного Хурала провел свое очередное заседание. Главным вопросом на нем было рассмотрение хода исполнения республиканского закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов».В республике есть более 28 млн гектаров охотничьих угодий. Рассмотренный закон предусматривает возможность осуществления там семи видов охоты – ежегодно ими занимаются около тридцати тысяч человек.«Осуществляют деятельность 13 государственных заказников и один природный парк регионального значения. Проводится работа по предоставлению охотничьих угодий в долгосрочное пользование, что позволило с 2010 г. ввести в хозяйственный оборот 62 процента площади охотничьих угодий республики», - доложила депутатам Марина Дамдинова, руководитель Бурприродназора.Охотопользователи имеют 73 охотничьих кордона, более 400 охотничьих избушек и другую инфраструктуру. Хороший потенциал имеют услуги по организации охотничьих туров с элементами экологического и познавательного направления по изучению традиций промысла.В Бурятии обитает 85 видов охотничьих ресурсов. «Их стоймостная оценка превышает 4,2 млрд. рублей», - сообщила Марина Дамдинова депутатам.Охотничьи билеты единого федерального образца имеют 39,5 тыс. жителей региона. Так что, положению с охотничьими ресурсами надо уделять должное внимание. В прошлом году было выдано 27 тыс. разрешений на добычу животных. Добыто мясной продукции более 150 тонн, пушно-мехового сырья – более 60 тыс. единиц. Для поддержания популяции некоторых видов в Бурятии вводятся запреты, ограничения, в т. ч. в период весенней охоты.Объем добываемой охотниками и охотохозяйствами продукции в 2010-2022 гг. увеличился в денежном выражении с 92,9 млн до 287 млн рублей. Выход продукции с одного гектара вырос с 3,3 руб. до 24 руб. «При этом наибольшее изъятие наблюдается в отношении копытных видов и соболя. Освоение лимитов по этим видам составляет до 90 процентов. Показатель освоения таких видов, как заяц, белка, лисица, горностай зависит от рыночного спроса на данную пушную продукцию», - рассказали депутатам.Охота приносит определенный доход бюджету.«Проблемы связаны, в первую очередь, с сохранением объектов животного мира. Остро стоит вопрос в плане поддержки охотопользователей в организации переработки мяса диких животных. Хотелось бы остановиться на вопросах, связанных с организацией охотничьего туризма. До начала специальной военной операции, до санкций многие охотохозяйства специализировались на приеме иностранных туристов. Были налажены логистические связи, взаимодействие. На сегодняшний день это нарушено. Туризм переориентируется внутрь страны. Остро стоит вопрос с нехваткой финансирования на содержание БУ «Бурприрода» - необходимо увеличивать количество инспекторов, их явно недостаточно. Есть бюджетные проблемы, связанные с обеспечением транспортом, ГСМ и т. д. Задача сохранения охотничьих ресурсов - комплексная», - говорит о некоторых проблемных моментах охотничьей отрасли Дмитрий Швецов, председатель «аграрного» комитета Хурала.Он отмечает, что немало охотохозяйств имеют интерес к развитию. Так, на сегодняшний день охотопользователи Бурятии имеют возможность реализовывать продукцию, добытую путем охоты – пушнину, лекарственное сырье, полученное от животных. Многие хозяйства занимаются лекарственным растениеводством. Отрадно, что растет число общественных охотинспекторов.«Но наши охотохозяйства нуждаются в господдержке», - убежден Дмитрий Швецов.В ходе обсуждения положения в отрасли, депутаты подняли на заседании наиболее наболевшие проблемы. Так, депутат Баир Доржиев заострил внимание собравшихся на ситуации с бакланами. Его обеспокоенность поддержал депутат Леонид Белых.Была рассмотрена ситуация с волками.В принятом постановлении Совет Хурала рекомендовал правительству Бурятии разработать и утвердить госпрограмму по охоте, использованию и сохранению охотничьих ресурсов. Чтобы увеличить интерес добытчиков волков к охоте на серых хищников, правительству рекомендовано увеличить вознаграждение за каждого добытого волка до 10 тыс. рублей (в последние годы вознаграждение уже выросло с 4 тыс. до 8 тыс.).Председатель Народного Хурала Владимир Павлов, который вел заседание, напомнил всем о положительном опыте, который был в Кяхтинском районе, где бригады волчатников добывали волков эффективнее, чем охотники-одиночки.Также в рекомендациях внимание правительства привлекли к необходимости господдержки заготовки, переработки и сбыта охотничьей продукции и другим актуальным аспектам.Фото: «Номер один»