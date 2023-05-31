Политика и власть 31.05.2023 в 11:15

В театре оперы и балета прошло торжественное собрание общественности

Участие в мероприятии принял председатель Народного Хурала Владимир Павлов и депутатский корпус
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В театре оперы и балета прошло торжественное собрание общественности

30 мая Бурятия отметила историческую дату, 100-лет со дня основания Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики. Вчера в рамках празднования юбилея нашей республики состоялись торжественное собрание общественности, церемония награждения почётных гостей и праздничный концерт.

Первым на сцену с торжественной речью и поздравлением для всех жителей нашей республики вышел Глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Мы испытываем огромную гордость за нашу Родину, за славный путь, который прошла Бурятия. Мы с полным правом утверждаем, что все достижения республики - это выдающаяся заслуга нашего многонационального народа. Я искренне благодарю ветеранов, всех тех, кто сейчас живет и трудится в родной Бурятии! Я желаю всем нам мира, счастья и любви, здоровья и благополучия, успехов и процветания! С юбилеем! С праздником, друзья!»,

- Алексей Цыденов.
После выступления Алексея Цыденова на сцену поднялся председатель Народного Хурала Владимир Павлов. Он принял участие не только в торжественном собрании общественности, посвященном 100-летию со дня образования Республики Бурятия и поздравил всех жителей с юбилеем, но и в церемонии награждения почётных гостей.

«Уважаемые граждане, от имени депутатов республиканского парламента, Народного Хурала Республики Бурятия, поздравляю всех с знаменательным событием, 100-летием со дня образования Республики Бурятия. За 100 лет Бурятия прошла многие этапы. Сейчас имея трудовое историческое прошлое Республика Бурятия вносит значимый вклад в общую копилку достижений Российской Федерации. Республика Бурятия уникальная республика. Все эти годы жители идут рука об руку, вместе трудятся, вместе разделяют радости и победы, вместе противостоят вызовам времени. За всеми достижениями стоит труд каждого жителя Республики Бурятия»,

- сказал председатель Владимир Павлов.
Юбилейной медалью к 100-летию Республики Бурятия был награждён бывший директор Улан-Удэнского авиазавода, депутат Народного Хурала Леонид Белых. Внёсший большой вклад в развитие нашей республики.



Также медалью наградили ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, ветеранов тыла, участников Специальной военной операции, почётных граждан Республики Бурятия и ветеранов труда.

«Для меня Бурятия это, во-первых, там где я родился. Бичурский район. Сегодняшний юбилей - знаменательное событие. Это очень великое, важно событие. Которое вызывает у нас всех волнение, вызывает вновь и вновь чувство любви к родной земле, к своему народу, к истории нашего народа. Бурятия за 100 лет прошла многие этапы своего развития. Прошла не простые годы своей жизни, всё преодолела. Наш народ живёт уже много лет. В течении этого времени дружно живёт. Помогает друг другу, поддерживает друг друга. Самое большое богатство нашей республики, это наш многонациональный народ. Который трудится ради процветания своей земли, ради будущего своих детей, родной Бурятии и Российской Федерации»,

- подытожил Владимир Павлов.

После торжественной церемонии награждения на сцене оперного театра состоялся концерт «Дocтoяниe pecпyблики».

 

Фото: Д. Слепцов

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Народный Хурал депутаты награждение юбилей

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