Глава Старобешевского района ДНР приехал в Бурятию

Вчера вечером глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с главой Старобешевского района ДНР Николаем Михайловым, который впервые прибыл в республику.«Разделить с нами радость юбилея прибыли гости из подшефного района Донецкой народной республики, - написал Алексей Цыденов. - Обсудили с ним ход восстановительных работ. Конечно, значительно меньше чем у нас в республике, ремонтируем и строим в Старобешевском районе, но для жителей района это ощутимая помощь. Главное - это поддержка. Восемь лет они вели свою борьбу с диверсантами! Это сильные и стойкие люди, которые противостояли провокациям Запада.Глава республики напомнил, что сам несколько раз был на Донбассе и имел возможность оценить масштаб потерь.«Рад, что референдум прошел, что наша страна восстанавливается, так как должно быть по праву. Наш Президент выбрал единственное правильное решение в сложившейся ситуации, и сегодня вся наша страна стоит на защите будущего всей России», - написал глава Бурятии.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова