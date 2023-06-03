Политика и власть 03.06.2023 в 11:04

Глава Старобешевского района ДНР приехал в Бурятию

Николай Михайлов встретился в Алексеем Цыденовым, чтобы обсудить восстановление Донбасса
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Глава Старобешевского района ДНР приехал в Бурятию
Вчера вечером глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с главой Старобешевского района ДНР Николаем Михайловым, который впервые прибыл в республику.

«Разделить с нами радость юбилея прибыли гости из подшефного района Донецкой народной республики, - написал Алексей Цыденов. - Обсудили с ним ход восстановительных работ. Конечно, значительно меньше чем у нас в республике, ремонтируем и строим в Старобешевском районе, но для жителей района это ощутимая помощь. Главное - это поддержка. Восемь лет они вели свою борьбу с диверсантами! Это сильные и стойкие люди, которые противостояли провокациям Запада.

Глава республики напомнил, что сам несколько раз был на Донбассе и имел возможность оценить масштаб потерь.

«Рад, что референдум прошел, что наша страна восстанавливается, так как должно быть по праву.  Наш Президент выбрал единственное правильное решение в сложившейся ситуации, и сегодня вся наша страна стоит на защите будущего всей России», - написал глава Бурятии.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

Теги
ДНР

Все новости

В Бурятии «черный» лесоруб ушел от погони, но не от квадрокоптера
03.06.2023 в 11:19
Глава Старобешевского района ДНР приехал в Бурятию
03.06.2023 в 11:04
Бурятия продолжает отмечать столетний юбилей
03.06.2023 в 10:44
«Без храма нет села»
03.06.2023 в 08:00
В Бурятию возвращается китайский шопинг
03.06.2023 в 07:00
«ТГК-14» доказала свой потенциал к развитию и финансовому укреплению
02.06.2023 в 21:25
Прибайкальский район Бурятии накрыла волна смертельных ДТП
02.06.2023 в 17:55
Глава Бурятии наградил юбилейной медалью контрразведчика
02.06.2023 в 17:38
Два человека погибли в ДТП на перевале Мандрик в Бурятии
02.06.2023 в 17:34
В Бурятии проведен телемост между участниками СВО и их родными
02.06.2023 в 17:25
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
Улан-Удэ будет сотрудничать с Якутском
На юбилей Бурятии прибыл глава города Евгений Григорьев
02.06.2023 в 16:10
Мэр Улан-Удэ обсудил с Генконсулом КНР в Иркутске вопросы сотрудничества
Представитель Поднебесной поддержал предложение восстановить авиарейс в Пекин
02.06.2023 в 15:17
В районе Бурятии прощаются с военным, погибшим в зоне СВО
Сергей Брусенцов отправился в Донецк в декабре 2022 года
02.06.2023 в 15:05
Генконсул КНР: «Бурятия имеет очень древнюю историю сотрудничества с Китаем»
Господин Ли Хай подчеркнул, что развитие российско-китайских отношения – это общее желание народов двух стран
02.06.2023 в 13:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru