Народный Хурал Бурятии провел совет в Джидинском районе

13 июня прошел съезд депутатов на совет представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале. Встреча большой делегации прошла в Джидинском районе, селе Петропавловка. Во время выезда депутаты посетили полигон для размещения твердых бытовых отходов, места строительства новых объектов в селе, а также провели заседание.

Одной из главных тем собрания стал вопрос об увеличении производства сельхозпродукции и роли органов местного самоуправления по этой задаче. С докладом выступил Булат Цыренжапов, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

Он отметил, в 2022 году заключили 20 соглашений о сотрудничестве между минсельзохом и районными администрациями. По результатам - на сегодня отметили прирост объемов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств: по производству зерна, картофеля, овощей, скота, птицы и молока.







«В республике Бурятия аграрный сектор экономики является основой развития большинства муниципальных районов, а сельскохозяйственное производство играет значительную роль в обеспечении стабильности благополучной жизни на селе. Поэтому закономерно, что сельское хозяйство вызывает особый интерес у депутатов Народного Хурала и часто становится темой для обсуждения»,

- отметил Дмитрий Швецов, председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.



Например, увеличили объемы производства зерна в 7 районах республики: Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Тункинском и Хоринском. Прирост по производству скота и птицы на убой в живом весе отметили в 15 районах, среди которых: Баргузинский, Баунтовский, Джидинский, Еравнинский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Окинский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Тункинский, Хоринский. На сегодня в районах действует две федеральные программы. На «Развитие агропромышленного комплекса» выделено 1 млрд 569 млн, на программу «Комплексное развитие сельских территорий» - 1 млрд 752 млн рублей.

После доклада депутат Народного Хурала Олег Федоров обратил внимание коллег на проблему с неконтролируемым выпасом скота. Жители не первый год жалуются на животных, которые без пастухов могут забрести на общественные места.

«Вопрос с выпасом скота из года в год перекладывается и перекладывается. В какой-то период администрации включаются в работу, а потом отходит на нее. На постоянной основе поступают жалобы от жителей»,

- подметил Олег Федоров.



Он сообщил, что необходимо осуществлять более жесткий контроль по этой части, чтобы администрации районов обращали внимание не только на райцентры, но и на другие сельские поселения. Дмитрий Швецов ответил, что этот вопрос взят на контроль.

Депутаты также заслушали доклады от коллег из районных центров. Замруководителя администрации МО «Джидинский район» по развитию агропромышленного комплекса Дамдин Намсараев в своем докладе обратил внимание, что основу экономики района составляют средние и малые предприятия, в связи с чем важно поддерживать их работу. На сегодня зарегистрированы 292 объекта.

«Хотелось бы отметить, что район сельскохозяйственный, и 60% валового муниципального продукта в Джидинском районе производится именно предприятиями АПК. В денежном выражении это составляет 1, 7 млрд рублей. 1.4 млрд рублей – производство сельхоз продукции и 300 млн рублей – производство пищевой продукции. Мы занимаем порядка 6% валового республиканского продукта»,

- сообщил Дамдин Намсараев.



В Джидинском районе самое большое в Республике Бурятия поголовье крупного рогатого скота - 39 879 голов. Поголовье овец составляет 52 382 особей. В районе производят порядка 5,3 тонн мяса и 11,4 тонн молока. Из проблем: показатели растениеводства в районе нестабильные, ежегодно идет снижение посевных площадей. По сравнению с 2020 годом, производство зерна снизилось на 856,2 тонн или на 16,6 %. Из-за неблагоприятных погодных условий в 2022 году урожайность зерновых культур снизилась на 8,7 %.



«Джидинский район испокон веков считается аграрным районом, и, конечно же, интерес всех участников представительных органов был прикован к этому вопросу. Вопросов очень много, орган при Народном Хурале очень важен. В шестом созыве – это уже наш последний выезд. Все мы понимаем, что полномочия заканчиваются, скоро пройдет последняя сессия шестого созыва. Следующая сессия будет уже после выборов. На сегодня приехали в Джидинский район, посмотрели объекты, депутаты разного уровня обсудили многие вопросы. Проблемы в сельской местности практически у всех одинаковы. Совет прошел хорошо, приняли решения, дальше будем работать»,

- резюмировал депутат Народного Хурала Сергей Пашинский.



По итогам заседания выдвинули следующие решения. Комитет Народного Хурала в 2024 году проведет «круглый стол» по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. Правительство Бурятии при планировании бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрит увеличение средств, выделяемых на программы «Развитие агропромышленного комплекса» и «Развитие сельских территорий». Дали ряд решений и по работе органов местного самоуправления, в частности - приять меры по увеличению объемов производства сельхоз продукции, создать межведомственную комиссию по контролю за организацией выпаса скота в селах, а также расширить доступ для продукции и товаров местного производства на потребительский рынок всего региона.





Фото: Номер один