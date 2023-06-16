Доходы – больше плана

«За последние пять с небольшим лет построено 29 школ, строится еще восемь школ. 27 детских садов, и строится еще 15. Это впечатляет. Работа проводится и по другим направлениям», - подчеркнул Владимир Павлов.





В Народном Хурале идет подготовка к рассмотрению итогов исполнения бюджета прошлого года. Как установлено законом, перед тем, как вынести вопрос на сессию парламента, он был рассмотрен на слушаниях.В первоначальную редакцию закона о бюджете на 2022 г. шесть раз вносились изменения.Итоговые показатели, которые озвучил Эдуард Мадаев, министр финансов республики, оказались, в целом, положительными.«Доходы составили 114,3 млрд. рублей или 105,1% к уточненным плановым назначениям. Расходы 119,6 млрд. рублей или 99%. Бюджет исполнен с дефицитов в 5,3 млрд. рублей, при плане 5,8 млрд., что в пределах параметров, установленных Бюджетным кодексом РФ и соглашениями с министерством финансов РФ», - доложил министр.Основой доходной части бюджета республики были безвозмездные поступления с федерального уровня (62,7% бюджета). Остальные 37,3% - это налоговые и неналоговые поступления.Госдолг Бурятии составил 23,4 млрд. рублей, тоже в рамках допустимого.План по налоговым, неналоговым поступлениям выполнить не удалось. По словам министра, их поступило 42,7 млрд. рублей – 98,6% от плана. Но все равно, в сравнении с 2021 г. рост этих поступлений составил 16,8% (6,1 млрд.).Сборы НДФЛ выросли на 34,4%, акцизов поступило больше на 34,5%, по УСНО рост составил 27%. Но вот поступления налога на прибыль упали на два процента.А безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные трансферты) по итогам 2022 г. были на уровне 71,6 млрд. рублей - рост к 2021 г. почти на 20%.Основу расходной части бюджета составило финансирование 25 госпрограмм, объединенных в блоки. Так, в структуре расходов прошлогоднего бюджета 27,2% пришлось на госпрограммы раздела «Социальная политика», 25,2% - на раздел «Образование», на «Национальную экономику» направили 15,1% расходов и т. д.Непрограммных расходов было, по традиции, мало – менее четырех процентов бюджета.Эдуард Мадаев привел участникам публичных слушаний ряд фактов, которые отражают развитие Бурятии. В прошлом году, например, начал работу новый хирургический корпус республиканского онкодиспансера и центр ядерной медицины. Было приобретено 26 современных автомобилей «скорой помощи», 55 школьных автобусов (на 15 больше, чем в 2021 г.).На ежемесячные денежные выплаты родителям детей от трех до семи лет направили 5,7 млрд. рублей. В Гусиноозерске создали виртуальный концертный зал. Три детских школы искусств оснастили новыми музыкальными инструментами. По госпрограмме «Развитие промышленности, малого, среднего предпринимательства и торговли» расходы выросли, к уровню 2021 г., наполовину и достигли 886 млн. И так далее.Как отметил председатель Народного Хурала Владимир Павлов, который вел публичные слушания, в течение 2022 г. была проведена очень большая работа, в которой активное участие принимают депутаты Хурала.Он указал, что люди видят, как развивается республика, и прошлый год подтвердил этот курс.Исполнение бюджета-2022 не вызвало больших нареканий. Михаил Егоров, зампред Счетной палаты Бурятии, которая проводила внешнюю проверку, отметил, что темп роста расходов республиканского бюджета находится на достаточно высоком уровне.«Наибольшее увеличение, в сравнении с 2020-2021 гг., наблюдается по расходам на национальную оборону и охрану окружающей среды». – пояснил онЕсли говорить о расходах, связанных со спецоперацией России на Украине, то бюджет Бурятии в минувшем году выделил 1,7 млрд. рублей.Александр Бардунаев, председатель «бюджетного» комитета Хурала, напомнил, что в прошлом голу бюджет сохранил социальную направленность. «Несмотря на непростые экономические условия, обеспечены сбалансированность и устойчивость бюджета. Одним из важнейших моментов в использовании бюджетных средств была эффективность их использования», - выступил он.Конечно, в ходе слушаний звучали голоса, которые обращали внимание на необходимость нарастить финансирование того или иного направления. Например, депутат Дмитрий Швецов, глава «аграрного» комитета Хурала, акцентировал внимание на поддержке профильной госпрограммы.«По сравнению с 2021 г., в прошлом году финансирование увеличилось на 11,7%. Однако удельный вес госпрограммы в общих расходах бюджета уменьшился до 1,24%. А результативность госпрограммы оценивается, как недостаточно эффективная – из 51 целевого индикатора выполнено 43. Не исполнено, в т. ч. два основных – индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, а также уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций», - напомнил он в своем выступлении.Ситуацию с неисполнением индикатора по упомянутому индексу второй год подряд объясняют сокращением производства в хозяйствах населения. Как известно, в Бурятии мало крупнотоварного аграрного производства, поэтому хозяйства населения всегда играли очень заметную роль в общем производстве сельхозпродукции.А рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 8,9%, хотя плановый индикатор был на уровне 16,6%.«Все понимают, что есть и объективные причины. Поэтому господдержка должна максимально нивелировать их», - высказался депутат Швецов.В ходе публичных слушаний участники подняли вопросы акцизов, развития туризма, привлечения сельчан в кооперативы, цен на путевки в детские загородные лагеря, жилья для детей-сирот и др.Анатолий Кушнарев, глава «экономического» комитета Хурала, высказал мнение, что сейчас в республике практически снят ряд социальных проблем - по нехватке школ и другие. Поэтому при обсуждении прошлогоднего бюджета он призвал к тому, чтобы в бюджете будущего года один процент расходной части бюджета превратить в «бюджет развития». «Направить его на развитие малого, среднего бизнеса в разных сферах. Это около 420 млн рублей», - выступил депутат.Слушания прошли в деловой, заинтересованной атмосфере. Как обычно, по их результатам были приняты рекомендации.Среди них – при формировании бюджета-2024 предусмотреть увеличение финансирования для выделения субсидий на поддержку предпринимателей, создающих картофеле- и овощехранилища, на возмещение затрат на техническую модернизацию агропромышленного производства, выделить средства на обеспечение учащихся «Республиканской кадетской школы-интерната» обмундированием и др.«Исполнения бюджета-2022 мы добились. Но стоит еще много задач. Предложения, которые мы услышали, комитет по бюджету проработает. 29 июня будет очередная сессия Народного Хурала, на которой будет рассмотрен законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2022 г. В преддверии этого все комитеты рассмотрят данный вопрос, будут выступать представители правительства, отвечать на вопросы. Пройдет всесторонняя подготовка законопроекта. И на сессии депутаты тоже будут выступать, задавать вопросы», - подытожил председатель Народного Хурала Владимир Павлов.Фото: «Номер один»