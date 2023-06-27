Политика и власть 27.06.2023 в 09:20

Путин наградил главу Бурятии орденом Александра Невского

Алексей Цыденов отметил, что награда - это оценка совместной работы всех, кто живёт и трудится в республике
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Текст: Константин Воронов
Путин наградил главу Бурятии орденом Александра Невского
26 июня первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил государственные награды общественным деятелям, депутатам, сенаторам и губернаторам. Церемония прошла в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Глава Бурятии Алексей Цыденов был награждён орденом Александра Невского за эффективное решение социально-экономических задач.

Орденом Александра Невского награждаются государственные служащие России за плодотворную работу в области государственного строительства, военной и гражданской промышленности, науки, культуры, здравоохранения, за повышение экономической мощи, международного престижа и обороноспособности страны.

Глава Бурятии отметил, что награда - это оценка совместной работы всех, кто живёт и трудится в республике.

«Уважаемые земляки, сегодня по указу президента Владимира Владимировича Путина мне вручен орден Александра Невского. Для меня, безусловно, честь - получить такую награду. Хочу поблагодарить президента за такую высокую оценку. Я понимаю, что эта награда - это оценка результатов нашей совместной работы в республике, это оценка того, что сделано в экономике и социальной сфере, а также, уверен, это оценка вклада наших ребят в защиту Родины в рамках специальной военной операции. Поэтому воспринимаю эту награду как награду всей республике, потому что всё, что мы делаем в республике, мы делаем вместе. Все достижения в республике - это результат труда конкретных людей: врачей, учителей, строителей, хлеборобов, дорожников, авиастроителей, государственных и муниципальных служащих, артистов, предпринимателей и всех-всех, кто живёт и трудится в нашей Бурятии.

Сейчас идёт специальная военная операция, и наши ребята со своими боевыми товарищами со всей страны защищают будущее нашей Родины. Поэтому, когда мы победим, когда наши ребята вернутся домой, и каждый из них получит свою награду по заслугам, тогда и я вместе с ними, по-настоящему, от души налью стакан, и мы обмоем и нашу Победу и наши награды. Земляки, спасибо за вашу поддержку, за труд. Спасибо нашему президенту за постоянную помощь Бурятии и за такую высокую оценку. Мира и процветания нашей Родине! Болтогой!", - обратился к жителям Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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