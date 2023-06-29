Игорь Шутенков: Мастер-план Улан-Удэ создавался не в тиши чиновничьих кабинетов

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл встречу с Советом старейшин при главе Бурятии, где членам совета рассказали о планах по социально-экономическому развитию города в рамках мастер-плана. Мэр отметил, что разработка концепции мастер-плана велась в течение 1,5 лет при участии не только федеральных и региональных властей, но и общественности.- Наш город посетили практически все министры ведущих министерств. Все они приезжали сюда, чтобы рассмотреть предложения, которые подготовили правительство Бурятии, администрация Улан-Удэ, глава республики Алексей Цыденов. И в такой тесной связке вместе с правительством Российской Федерации мы разрабатывали пути развития нашего замечательного города. По многим вопросам мы получили колоссальную поддержку от федеральных министерств. И, используя опыт всей России, всех городов, мы доработали концепцию мастер-плана Улан-Удэ. Мастер-план создавался не в тиши чиновничьих кабинетов. Мы проводили общественные слушания, обращались к нашим жителям, получали обратную связь, проводили круглые столы. Собственно говоря, это результат общей работы, - сказал Игорь Шутенков.О ключевых моментах мастер-плана рассказал первый заместитель мэра Олег Екимовский. По его словам, это пошаговый план действий, который в ближайшие семь лет должен преобразить наш город. Сам мастер-план можно условно разделить на две части – первая решает накопленные проблемы: например, загрязнение воздуха и транспортной связности города. Вторая – это проекты развития: комплексное развитие городской застройки, реновация центра, театр «Байкал», Национальный музей, международный студенческий кампус. В марте 2023 года концепция мастер-плана была одобрена президентом страны Владимиром Путиным.- Вот чистый воздух. Зимой не просто дышать тяжело - просто видно смог. И на прошедшем Петербургском экономическом форуме между Алексеем Цыденовым и руководителем Россети «Сибирь» было подписано соглашение о переводе частного сектора с печного отопления на электроотопление. Уже в ближайшее время наши жители увидят энергетиков, которые будут заходить в каждый дом, смотреть, какую мощность необходимо подключить к каждому дому, какие приборы необходимы. В плане завершить эту работу к 2027-28 году, - отметил Игорь Шутенков.В свою очередь члены Совета старейшин одобрили планы по развитию столицы Бурятии и отметили, что, если ранее упор в их работе был на жизнеобеспечение, то сейчас на планомерное развитие города.- Если так исторически смотреть на работу администрации города и сравнить с тем, как мы работали в то время, то это был упор на жизнеобеспечение, а сейчас получается, что, несмотря на условия СВО, находятся средства, ничего не ломается и все развитие идет по плану. Отрадно осознавать, что то, о чем мы думали, мечтали, сейчас осуществляется. И особенно радует то, что будет развиваться центр города. Для меня, как для главы Советского района, это боль, печаль была. Эти дома пытались благоустроить, но сейчас все в таком масштабе пошло, поэтому большая благодарность людям, которые смогли доказать, обосновать, и это приняли на федеральном уровне, - сказал в ответном слове член Совета старейшин Александр Козлов.Кроме того, на встрече старейшинам рассказали о работе по присвоению Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести». На днях получено положительное экспертное заключение Российской академии наук, где учёные подтверждают наличие оснований для присвоения Улан-Удэ почётного звания. Впереди рассмотрение ходатайства Российским организационным комитетом «Победа» с уже полным пакетом документов и далее указ президента России Владимира Путина.Фото: мэрия Улан-Удэ