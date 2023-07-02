В Улан-Удэ прошел конопляный рейд

Как сообщает комитет по ГО, ЧС И ОБ города Улан-Удэ, в Октябрьском районе прошел 7-й по счету рейд по обследованию мест возможного произрастания дикорастущей конопли.



Выезд рабочей группы Антинаркотической комиссии был осуществлен согласно графику работы. Участки местности выборочно обследовали в юго-западной и юго-восточной частях Октябрьского района.

Несмотря на то, что природных очагов дикорастущей конопли обнаружено не было. Территорию все-таки повторно обследуют в течении июля.





Фото: Комитет по ГО, ЧС И ОБ г. Улан-Удэ