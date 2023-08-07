В районе Бурятии простились с погибшим 25-летним военным

В Кабанском районе в селе Посольское проводили в последний путь Степанова Александра Евгеньевича. Мужчина погиб 26 июля в ходе СВО. Похороны прошли 6 августа.

Как сообщают в группе «Кабанск-инфо 24/7», Александр родился 2 февраля 1998 года в поселке Селенгинск. Был средним ребенком в дружной многодетной семье Степановых. С 2003 года вместе с семьей проживал в селе Посольское, учился в Посольской средней общеобразовательной школе. Окончив 9 классов школы, Саша поступил учиться в Политехнический техникум поселка Селенгинск. Обучение проходил с 2013 по 2017 годы, окончил техникум с красным дипломом.

После учебы Александра призвали на срочную службу в армию, где он заключил контракт на 2 года. Участвовал в международных совместных учениях «Селенга-2018» в городе Кяхта. В 2019 году Саша участвовал в минометном биатлоне в городе Волгограде. Награжден медалью «За воинскую доблесть». После, с 2019 по 2020 годы, работал вахтовым методом на севере России.

В 2021 году Александр заключил контракт с воинской частью поселка Онохой с полком радиационной, химической и биологической защиты.

«За годы жизни Саша проявил себя как честный, порядочный, отзывчивый человек. Всегда был приветлив, вежлив. Незаменимый помощник своим родителям. Постоянно занимался спортом. Любил ремонтировать машины, гулять по лесу, рыбачить»,

- пишут близкие о погибшем.



С 5 сентября 2022 года по 7 апреля 2023 года Александр находился на СВО. Был заместителем командира взвода - командиром машины.



«В апреле Саша приезжал домой, побывал в отпуске, получил удостоверение «Ветеран боевых действий». Женился»,

- рассказали о погибшем.



Александр Евгеньевич награжден «Орденом Мужества» посмертно

Фото: Кабанск-инфо.24/7