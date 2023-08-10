Политика и власть 10.08.2023 в 18:33

Жительница Бурятии пыталась убить своего дядю топором

Пьяная женщина дважды стукнула мужчину по голове

A- A+
Текст: "Номер один"
Жительница Бурятии пыталась убить своего дядю топором

Безработная 33-летняя жительница Бурятии, лишенная родительских прав в отношении четырехлетнего сына, отправится в колонию общего режима за покушение на убийство своего дяди.

В марте 2023 года женщина из села Колобки приехала в Улан-Удэ в гости к своей матери. В это же время в квартире у матери находились ее старшая дочь и брат. Старшая дочь распивала водку и к приезду младшей сестры была уже пьяна. Младшая решила присоединиться к старшей сестре – она сходила в магазин за пивом для себя, после чего все три женщины уединились на кухне.

Через некоторое время дядя, не присоединившийся к их компании, стал высказывать родственницам претензии, говорил, что ему мешают отдыхать, оскорблял свою сестру, обвинял ее в том, что она пускает домой кого попало и превратила квартиру в притон.

Вскоре мужчина позвонил в полицию и пожаловался на родственниц. Женщины это услышали. Младшая племянница решила проучить дядю.

Женщина взяла кухонный топорик и направилась к дяде. Дядя сидел в зале на кровати. Племянница подошла к нему со словами: «Если не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому», на что дядя ей ответил: «Ну попробуй». При этом мужчина не предполагал, что племянница воплотит свои слова в действие.

Женщина после того, как дядя попытался взять ее «на слабо», нанесла ему два удара по голове обухом топорика и один удар по голени правой ноги. Мужчина закричал от боли и выбежал в подъезд. Одна из соседок вызвала ему скорую помощь.

Приехавшие медики перевязали мужчине голову и увезли его в больницу, так как его жизни грозила опасность.

С учётом мнения государственного обвинителя - помощника прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ В.Д. Афанасьева Октябрьский районный суд осудил женщину по ч.3 ст. 30 , ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ - покушение на убийство и приговорил к шести годам колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.


Фото: ru.freepik.com

Теги
убийство топор суд

Все новости

Жительница Бурятии пыталась убить своего дядю топором
10.08.2023 в 18:33
Житель Бурятии поплатился за припрятанные ружья отца
10.08.2023 в 18:22
Жительница Бурятии пытается наказать односельчанку за некачественную депиляцию
10.08.2023 в 17:38
Участок на улице Чертенкова в Улан-Удэ будет закрыт до конца августа
10.08.2023 в 17:38
В Улан-Удэ предложили запретить песни Макаревича*
10.08.2023 в 17:07
«Ростелеком» обеспечил мобильной связью жителей поселка Исток
10.08.2023 в 17:03
Что такое платформа МСП.РФ?
10.08.2023 в 16:34
Житель Улан-Удэ отправлен в колонию строгого режима на 9,5 лет
10.08.2023 в 16:28
В Бурятии по северу республики ожидаются сильные дожди
10.08.2023 в 15:55
В Бурятии на месте размыва федеральной трассы обустраивают объездную дорогу
10.08.2023 в 15:45
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
Тень прошлого
В кресло главы Бичурского района хочет вернуться политик, досрочно покинувший этот пост
09.08.2023 в 17:34
В районе Бурятии простятся с погибшим в Украине 23-летним военным
Николай Гнеушев служил по контракту
09.08.2023 в 15:28
В районе Бурятии похоронят погибшего на СВО военного
Роман Оскорбин был сержантом гвардии
08.08.2023 в 11:22
Кандидат от КПРФ незаконно собирал подписи у жителей Прибайкалья
Жители Прибайкальского района в недоумении и тревоге
07.08.2023 в 16:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru