Жительница Бурятии пыталась убить своего дядю топором

Безработная 33-летняя жительница Бурятии, лишенная родительских прав в отношении четырехлетнего сына, отправится в колонию общего режима за покушение на убийство своего дяди.

В марте 2023 года женщина из села Колобки приехала в Улан-Удэ в гости к своей матери. В это же время в квартире у матери находились ее старшая дочь и брат. Старшая дочь распивала водку и к приезду младшей сестры была уже пьяна. Младшая решила присоединиться к старшей сестре – она сходила в магазин за пивом для себя, после чего все три женщины уединились на кухне.

Через некоторое время дядя, не присоединившийся к их компании, стал высказывать родственницам претензии, говорил, что ему мешают отдыхать, оскорблял свою сестру, обвинял ее в том, что она пускает домой кого попало и превратила квартиру в притон.

Вскоре мужчина позвонил в полицию и пожаловался на родственниц. Женщины это услышали. Младшая племянница решила проучить дядю.

Женщина взяла кухонный топорик и направилась к дяде. Дядя сидел в зале на кровати. Племянница подошла к нему со словами: «Если не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому», на что дядя ей ответил: «Ну попробуй». При этом мужчина не предполагал, что племянница воплотит свои слова в действие.

Женщина после того, как дядя попытался взять ее «на слабо», нанесла ему два удара по голове обухом топорика и один удар по голени правой ноги. Мужчина закричал от боли и выбежал в подъезд. Одна из соседок вызвала ему скорую помощь.

Приехавшие медики перевязали мужчине голову и увезли его в больницу, так как его жизни грозила опасность.

С учётом мнения государственного обвинителя - помощника прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ В.Д. Афанасьева Октябрьский районный суд осудил женщину по ч.3 ст. 30 , ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ - покушение на убийство и приговорил к шести годам колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.





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