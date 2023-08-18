Эксперты отмечают высокий уровень конкуренции на выборах в Хурал Бурятии

Модератор круглого стола, кандидат социологических наук, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Алексей Бадонов проинформировал участников о статистике зарегистрированных кандидатов на разных уровнях власти, начиная с Народного Хурала и заканчивая сельскими поселениями.





Член Общественной палаты Марсел Арутюнян привёл примеры негативной агитации кандидатов.





17 августа в республиканской Общественной палате состоялся круглый стол «Общество и выборы-2023: итоги выдвижения и регистрации кандидатов в Бурятии». Он собрал для обсуждения экспертов, политологов, социологов и членов палаты.Открыла мероприятие председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. Она отметила, что этап выдвижения и регистрации кандидатов в республике завершился 4 августа и прошёл спокойно, гласно и законно без нарушений.Эксперт Общественной палаты, кандидат политических наук, доцент Батор Будаев сообщил участникам, что одной из тенденций развития партийной системы стало повышение партийной дисциплины среди депутатов. Он отметил, что основными конкурентами на выборах-2023 в Бурятии являются партии «Единая Россия» и КПРФ, которые выдвинули практически одинаковое количество кандидатов по единому округу. Также Батор Будаев выделил, что партии «Справедливая Россия» и ЛДПР постепенно теряют свои позиции в республике в силу различных причин. Партия «Новые люди», по его мнению, будет подвергаться воздействию со стороны более крупных партий. Он считает, что уровень конкуренции на ряде участков будет высокий, например, на 24, 33 и других участках, там, где столкнулись интересы действующих депутатов Народного Хурала.Денис Леонов, заместитель председателя Общественной палаты, отметил, что на активность избирателей по тому или иному кандидату может повлиять их вовлечённость в тему СВО.Также были обсуждены итоги обучения общественных наблюдателей.Эксперт палаты, кандидат философских наук, исполнительный директор филиала российского общества «Знание» в РБ Ольга Котоманова отметила активность слушателей обучающих семинаров, разный уровень подготовки.Батор Будаев выделил, что большинство слушателей имело тот или иной опыт работы в избирательном процессе.Алексей Бадонов отметил хорошую организацию семинаров в Закаменском районе и в Улан-Удэ.В завершение Татьяна Думнова и Алексей Бадонов поблагодарили участников за активность в работе круглого стола и наметили темы следующих круглых столов, посвящённых избирательному процессу и политическим партиям.Фото: предоставлено Общественной палатой Бурятии