Политика и власть 19.08.2023 в 14:45
В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару
Законопроект о поправках в Трудовой кодекс уже внесли на рассмотрение
Текст: Номер один
Законодатели разработали поправки в закон, которые в случае принятия могут обязать работодателя сокращать рабочий день, если в офисе или цехе стало слишком жарко, сообщает «Российская газета».
Подобный законопроект о поправках в Трудовой кодекс был уже внесен в Госдуму. Документ разработал депутат Борис Чернышов. Законодатель считает необходимым дописать статью 92 Трудового кодекса РФ. То есть дать трудящимся право требовать сокращения рабочего дня при "превышении допустимой температуры воздуха на рабочем месте".
Так, если в помещении, где находится сотрудник, термометр покажет 28,5 С, рабочий день надо уменьшить на один час. Когда температура дойдет от 28,6 С до 29 С, на месте можно находиться на два часа меньше. Дойдет до почти 30 градусов - с работы можно уйти за четыре часа до конца рабочего дня.
Автор в пояснительной записке уточнил - несмотря на то, что работодатель обязан обеспечивать безопасность условий труда и соответствие их требованиям охраны труда, в Трудовом кодексе про работу в пекле ничего не сказано.
Да, сейчас действуют санитарные правила и нормы СанПиНа. Они утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ (от 28 января 2021 г. №2). В этих нормах сказано про предельные температуры в рабочем помещении. Еще записано, что соблюдать это обязаны все.
Есть даже статья Административного кодекса, которая не очень сильно наказывает начальников, которым все равно, жарко сотрудникам или нет. Существуют и рекомендации работодателям сократить рабочий день и давать сотрудникам воду. Но это - всего лишь пожелания.
Отметим, предложение изменить Трудовой кодекс из-за жары - не первый подобный документ. Еще месяц назад в Госдуму был внесен другой законопроект, который предложил добавить в Трудовой кодекс новую статью. В ней должно быть перечислено, что обязан делать работодатель при повышенной температуре на рабочих местах.
Подобный законопроект о поправках в Трудовой кодекс был уже внесен в Госдуму. Документ разработал депутат Борис Чернышов. Законодатель считает необходимым дописать статью 92 Трудового кодекса РФ. То есть дать трудящимся право требовать сокращения рабочего дня при "превышении допустимой температуры воздуха на рабочем месте".
Так, если в помещении, где находится сотрудник, термометр покажет 28,5 С, рабочий день надо уменьшить на один час. Когда температура дойдет от 28,6 С до 29 С, на месте можно находиться на два часа меньше. Дойдет до почти 30 градусов - с работы можно уйти за четыре часа до конца рабочего дня.
Автор в пояснительной записке уточнил - несмотря на то, что работодатель обязан обеспечивать безопасность условий труда и соответствие их требованиям охраны труда, в Трудовом кодексе про работу в пекле ничего не сказано.
Да, сейчас действуют санитарные правила и нормы СанПиНа. Они утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ (от 28 января 2021 г. №2). В этих нормах сказано про предельные температуры в рабочем помещении. Еще записано, что соблюдать это обязаны все.
Есть даже статья Административного кодекса, которая не очень сильно наказывает начальников, которым все равно, жарко сотрудникам или нет. Существуют и рекомендации работодателям сократить рабочий день и давать сотрудникам воду. Но это - всего лишь пожелания.
Отметим, предложение изменить Трудовой кодекс из-за жары - не первый подобный документ. Еще месяц назад в Госдуму был внесен другой законопроект, который предложил добавить в Трудовой кодекс новую статью. В ней должно быть перечислено, что обязан делать работодатель при повышенной температуре на рабочих местах.
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