Политика и власть 21.08.2023 в 15:38

В районе Бурятии простились с 24-летним военнослужащим

Роман Гришин погиб на СВО
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии простились с 24-летним военнослужащим

Ушел из жизни выходец из Кабанского района Гришин Роман Викторович. Военнослужащий погиб на СВО в Украине, сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Роман родился 16 декабря 1998 года в поселке Каменск Кабанского района. Учился в Каменском лицее имени Кожевина В.Е.

«Он в любой ситуации всегда готов был заступиться за друга, болел за общее дело. Отношения Романа с одноклассниками были дружеские, братские, основанные на взаимопомощи и поддержке. У него было много друзей. В отношениях с товарищами всегда проявлял уважение и терпимость, пользовался среди них доверием и авторитетом. На уроках проявлял интерес в основном к гуманитарным предметам, любил предмет «технология». К выполнению поручений Рома всегда относился добросовестно, ответственно. С уважением относился к учителям, работникам школы», 

- рассказывают о погибшем односельчане.
В 2014 году Роман окончил 9 классов и поступил в Каменский филиал Политехнического техникума. В 2017 году Роман был призван на срочную службу в ряды Российской армии. После окончания срока контракта вернулся домой, устроился работать на Тимлюйский шиферный завод. В декабре 2022 года Роман принял добровольное решение участвовать в специальной военной операции и подписал контракт.

«Роман – замечательный, любящий, заботливый сын, брат, муж, отец… Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие»,

 - сообщают о нем родные.
Как пишут в группе, на службе Роман Гришин проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку. Погиб при выполнении боевых задач. Роман Викторович награжден «Орденом Мужества» посмертно. Прощание с земляком прошли сегодня, 21 августа, в поселке Каменск.


Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"
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