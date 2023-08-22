Политика и власть 22.08.2023 в 13:05

В Бурятию прибыл высокопоставленный федеральный чиновник

Азат Кадыров осмотрит построенные и проблемные спортивные объекты
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Текст: Константин Воронов
В Бурятию прибыл высокопоставленный федеральный чиновник
Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров прибыл с рабочим визитом в Бурятию. Об этом сообщили в республиканском министерстве спорта.

Как сообщили в министерстве, федеральный чиновник пробудет в республике два дня. В программе его визита - осмотр как построенных, так и проблемных объектов спорта, совещания по реализации федеральных программ в Бурятии, открытие новых спортивных площадок.

Фото: Министерство спорта Бурятии
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