Политика и власть 22.08.2023 в 14:22

В районе Бурятии простились с 49-летним погибшим мобилизованным

У Эдуарда Цыденова остались четверо детей и внучка
A- A+
Текст: Алена Завывалова
В районе Бурятии простились с 49-летним погибшим мобилизованным

Ушел из жизни житель Селенгинского района Цыденов Эдуард Токтохоевич.

Эдуард Токтохоевич родился 6 октября 1973 года в селе Харгана. После окончания школы в 1991 году отправился служить в армию. Службу проходил на Дальнем Востоке в морской авиации Тихоокеанского флота на должности матроса. За время срочной службы зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий и грамотный специалист. После демобилизации работал в ООО «РЖД» путейцем, затем работал скотником в ООО «Сокол», а также плотником в различных строительных компаниях. Относился к работе ответственно, добросовестно.

«Вместе с супругой воспитали 2 сыновей и 2 дочерей, растет внучка»,

 - рассказали о нем в группе «Мемориал памяти военных из Бурятии».
 Эдуарда Цыденова мобилизовали в сентябре 2022 года в 37 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду города Кяхта на должность стрелка. Он погиб на СВО в Украине 5 августа.

Прощание и траурный митинг прошли сегодня в его родном селе Харгана.


Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"
Теги
СВО Украина погибшие некролог погибшие в Украине

Все новости

В Улан-Удэ выздоровели щенки, которых живодеры связали и бросили умирать
22.08.2023 в 14:41
В Бурятии встретили Героя России
22.08.2023 в 14:24
В районе Бурятии простились с 49-летним погибшим мобилизованным
22.08.2023 в 14:22
Ближайшие дни в Бурятии будут пасмурными и дождливыми
22.08.2023 в 14:03
Жители Бурятии обсудили с депутатами Думы закон о Байкале
22.08.2023 в 13:15
Улан-удэнка шантажировала подругу «веселым прошлым» и вымогала деньги
22.08.2023 в 13:07
В Бурятию прибыл высокопоставленный федеральный чиновник
22.08.2023 в 13:05
«Сказали, что пройдет через час»
22.08.2023 в 12:16
«Тяжело бороться с человеческой глупостью, но приходится»
22.08.2023 в 12:05
В Бурятии спасатели на аэролодке возят продукты жителям отрезанных сёл
22.08.2023 в 11:39
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 августа

Читайте также
В Бурятию прибыл высокопоставленный федеральный чиновник
Азат Кадыров осмотрит построенные и проблемные спортивные объекты
22.08.2023 в 13:05
В районе Бурятии простились с 24-летним военнослужащим
Роман Гришин погиб на СВО
21.08.2023 в 15:38
Глава Бурятии призвал пересмотреть запрет на использование пластика
По мнению Алексея Цыденова, предложенный законопроект требует доработки
21.08.2023 в 09:37
Глава Бурятии призвал общественников не губить Байкал
Алексей Цыденов считает, что чрезмерные ограничения идут во вред священному озеру
20.08.2023 в 16:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru