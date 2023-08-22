Политика и власть 22.08.2023 в 14:22
В районе Бурятии простились с 49-летним погибшим мобилизованным
У Эдуарда Цыденова остались четверо детей и внучка
Текст: Алена Завывалова
Ушел из жизни житель Селенгинского района Цыденов Эдуард Токтохоевич.
Эдуард Токтохоевич родился 6 октября 1973 года в селе Харгана. После окончания школы в 1991 году отправился служить в армию. Службу проходил на Дальнем Востоке в морской авиации Тихоокеанского флота на должности матроса. За время срочной службы зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий и грамотный специалист. После демобилизации работал в ООО «РЖД» путейцем, затем работал скотником в ООО «Сокол», а также плотником в различных строительных компаниях. Относился к работе ответственно, добросовестно.
Эдуарда Цыденова мобилизовали в сентябре 2022 года в 37 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду города Кяхта на должность стрелка. Он погиб на СВО в Украине 5 августа.
«Вместе с супругой воспитали 2 сыновей и 2 дочерей, растет внучка»,
- рассказали о нем в группе «Мемориал памяти военных из Бурятии».
Прощание и траурный митинг прошли сегодня в его родном селе Харгана.
Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"