В районе Бурятии простились с 49-летним погибшим мобилизованным

Ушел из жизни житель Селенгинского района Цыденов Эдуард Токтохоевич.



Эдуард Токтохоевич родился 6 октября 1973 года в селе Харгана. После окончания школы в 1991 году отправился служить в армию. Службу проходил на Дальнем Востоке в морской авиации Тихоокеанского флота на должности матроса. За время срочной службы зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий и грамотный специалист. После демобилизации работал в ООО «РЖД» путейцем, затем работал скотником в ООО «Сокол», а также плотником в различных строительных компаниях. Относился к работе ответственно, добросовестно.

«Вместе с супругой воспитали 2 сыновей и 2 дочерей, растет внучка»,

- рассказали о нем в группе «Мемориал памяти военных из Бурятии».



Эдуарда Цыденова мобилизовали в сентябре 2022 года в 37 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду города Кяхта на должность стрелка. Он погиб на СВО в Украине 5 августа.

Прощание и траурный митинг прошли сегодня в его родном селе Харгана.