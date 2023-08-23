Бурятия – «ворота в Азию»

«Отрадно, что нынешнее поколение последователей этой древней религии бережно хранит ее непреходящие ценности, богатейшее историческое, культурное наследие предков, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, упрочение мира и согласия в стране, - обратился к участникам форума президент России. - Деятельность буддийской общины России содействует укреплению международных контактов. Об этом убедительно свидетельствует ваш форум, собравший участников из разных государств».







С 17 по 19 августа в Бурятии прошло событие, которое, вероятно, станет первой страницей в новой главе истории республики. Международный буддийский форум собрал на своей площадке представителей 14 стран, включая Россию. Произошел обмен опытом, объединение на фоне буддийского учения, но не только. Ведь в сегодняшних условиях мировой перестройки подобные события куда значительнее, чем выглядят на первый взгляд.- Мир разный и очень многообразный, но есть то, что нас объединяет — буддизм. Он объединяет страны, которые лучше, быстрее, наиболее эффективно развиваются. Сегодня здесь собрались страны, где больше половины населения Земли, больше половины мирового валового продукта и где распространен буддизм. Если люди будут придерживаться канонов буддизма, мир будет счастливее.Такие слова на форуме сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. Именно он вместе с правительством республики стал инициатором этого события. Идею поддержал президент страны Владимир Путин. А организаторами форума помимо правительства Бурятии стали Буддийская традиционная сангха России, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.Бурятия – центр буддизма в России, поэтому выбор места проведения форума был совсем нетруден. Впрочем, обусловлен он не только конфессиональным фактором. Ведь республика, во-первых, очень удачно расположена – у самого основания коридора Россия – Монголия-Китай, что само по себе важный геополитический аспект. Во-вторых, Бурятия в последние годы демонстрирует весьма неплохие темпы развития: экономика, доходы бюджета, инфраструктура – все это формирует своего рода кредит доверия со стороны федеральной власти. К слову, визиты президента страны и премьера российского правительства, которые случились буквально в последние полгода, это яркий показатель того, что республика становится стратегически значимой точкой на карте России, а в перспективе, возможно, и мира.Внимание центраВсе это и стало фундаментом для того, чтобы организовать здесь событие такого масштаба, как Международный буддийский форум. Ведь это не просто встреча буддистов – все прекрасно понимают, что по факту здесь формировалась новая международная повестка, закладывался ее фундамент. Россия сейчас строит новые отношения с Востоком, и буддизм – это основа для объединения. А Бурятия - прямо в центре этого процесса. Именно поэтому форум привлек такое внимание со стороны руководства страны.«Приветствую вас на Международном буддийском форуме в Республике Бурятия - крае, который находится на перекрестке религий и цивилизаций, является одним из признанных центров российского буддизма, славится своими уникальными историческими и культурными традициями. Сегодня Улан-Удэ объединяет представителей религиозных и общественных организаций, органов власти, ученых из России и зарубежных государств. Это значимое мероприятие проходит впервые и является важным событием международного масштаба», - приветствовал гостей форума премьер-министр страны Михаил Мишустин.«Россия заинтересована в расширении и укреплении отношений со странами, традиционно исповедующими буддизм. Символично, что первый Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Республике Бурятия. Регион является не только признанным центром буддийской культуры, но и ярким примером комфортного существования представителей разных народов и верований. Вызывают интерес цели форума, среди которых создание международной площадки для всестороннего обсуждения роли буддизма в современном мире, придания нового импульса научному, образовательному и культурному сотрудничеству», - отметила в своем приветствии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.О том, что Международный буддийский форум не просто светское событие, говорит и ряд встреч, которые провел Алексей Цыденов. К примеру, с делегацией Шри-Ланки глава Бурятии обсудил вопросы сотрудничества в сфере туризма, медицины, образования, промышленности и наращивания экономических отношений.- Нам очень понравилось в Бурятии, здесь так же, как и в Шри-Ланке, исповедуют традиционный буддизм. Природа республики была бы очень интересна нашим жителям. Мы посетили Центр восточной медицины и остались под большим впечатлением, думаю, и нашим гражданам это было бы тоже интересно. Поэтому мы готовы рассматривать вопросы о запуске пока что хотя бы одного туристического рейса. На сегодняшний день мы получаем уголь из вашего региона и заинтересованы в том, чтобы расширять экономическое сотрудничество, - рассказала госпожа Лиянаге Джанита Абейвикрема, чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации.Делегация другой страны-участницы форума – Лаоса – заинтересовалась техникой Улан-Удэнского авиазавода.- Нам приятно видеть политику, которая поддерживает интересы всего народа страны, его верования и учения. Я надеюсь, что итогом нашей встречи станет новое направление сотрудничества в торгово-экономических и культурных направлениях. Лаос и Россия сотрудничают с 1960 годов, надеемся, что наши взаимоотношения будут только пополняться новыми направлениями, мы заинтересованы в закупке техники, - отметил заместитель председателя Национального фронта Лаосской Народно-Демократической Республики Сенаматмонтри Чантхавонг.Заместитель председателя Китайской буддийской ассоциации Ху Сюэфэн на встрече с Алексеем Цыденовым сказал, что «Бурятия - центр буддизма России», и выразил желание сотрудничать в сфере изучения древней и современной медицины.А с послом Индии в России господином Паваном Капур глава республики договорился о встрече на полях грядущего Восточного экономического форума.- Мы готовы поставлять любую продукцию в Россию, в частности в Бурятию. Это мой первый визит в Бурятию. Мы провели свой анализ, исследование и выделили приоритетные категории продукции: запчасти на автомобили и сельхозтехнику, фармацевтическая продукция, агросельхозпродукция, трактора. Все это мы готовы поставлять в Бурятию, если есть необходимость и запрос со стороны республики. А также оборудование для горнодобывающей промышленности, - подчеркнул посол.Конечно, принят целый ряд решений и по развитию сотрудничества в рамках именно буддийского учения. Так, на форуме принято соглашение о создании Консорциума вузов «Буддийское образование». Его подписали Бурятский государственный университет, Калмыцкий государственный университет, Тувинский государственный университет, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» и Агинская буддийская академия.- Мы надеемся, что благодаря этому соглашению у нас появится возможность более тесно сотрудничать в развитии и создании новых образовательных программ для тех, кто хочет изучать буддийскую философию, буддийский мир, историю, религию и традиции, — сообщил ректор БГУ Алдар Дамдинов.Еще одно знаковое решение – создание словаря буддийских терминов. Работа над ним начнется уже в этом году. Об этом сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.- Одна из очень важных проблем, которые у нас есть, это сложность перевода буддийских текстов на другие языки, потому что первые тексты были созданы на языке пали – палийский канон – и переводились многократно на разные языки: китайский, монгольский, старомонгольский, русский. И, естественно, есть большие разночтения в трактовке очень многих терминов. И первое, что нам кажется очень важным, это сопоставить переводы, сопоставить терминологию и на этой базе создать новый словарь буддийских терминов, - рассказал он.Также Министерство спорта и молодежной политики Бурятия, Тренировочный центр шаолиньского ушу храма Шаолинь в КНР и Федерация ушу Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с целью развития вида спорта ушу. Документ предусматривает обучение, стажировку и переподготовку сотрудников и спортсменов. Кроме того, предполагается участие представителей сторон в конференциях, совещаниях и семинарах, а также создание условий для взаимодействия общественных организаций.Еще на форуме представители Бурятии и других стран договорились о сотрудничестве в области восточной медицины, обсудили феномен Нетленного тела Хамбо ламы Даши-ДоржоЭтигэлова и многое другое.Высока вероятность, что Международный буддийский форум станет ежегодным событием. А значит Бурятия, по сути, открыла новую историю развития взаимоотношений России и стран Юго-Восточной Азии.Конечно, приобретая статус стратегически важного региона, республика одновременно берет на себя определенную ответственность. Теперь мы должны держать планку в части внутреннего развития и выстраивания внешнего диалога. Но факт остается фактом: с каждым таким шагом Бурятия становится ближе к статусу российских «ворот в Азию».- Буддизм объединяет нас в одно большое сообщество, для которого не существует никаких границ. Наоборот, единая общность, жизненные принципы и философия служат большим объединяющим мотивом между нашими странами, - говорил глава Бурятии Алексей Цыденов. - Строящийся сегодня международный диалог станет мощным дополнительным стимулом для развития отношений между Россией и странами Юго-Восточной Азии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии