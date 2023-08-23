Политика и власть 23.08.2023 в 11:47
Бурятия – «ворота в Азию»
Каково на самом деле геополитическое значение Международного буддийского форума
Текст: Станислав Сергеев
С 17 по 19 августа в Бурятии прошло событие, которое, вероятно, станет первой страницей в новой главе истории республики. Международный буддийский форум собрал на своей площадке представителей 14 стран, включая Россию. Произошел обмен опытом, объединение на фоне буддийского учения, но не только. Ведь в сегодняшних условиях мировой перестройки подобные события куда значительнее, чем выглядят на первый взгляд.
Выбор очевиден
- Мир разный и очень многообразный, но есть то, что нас объединяет — буддизм. Он объединяет страны, которые лучше, быстрее, наиболее эффективно развиваются. Сегодня здесь собрались страны, где больше половины населения Земли, больше половины мирового валового продукта и где распространен буддизм. Если люди будут придерживаться канонов буддизма, мир будет счастливее.
Такие слова на форуме сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. Именно он вместе с правительством республики стал инициатором этого события. Идею поддержал президент страны Владимир Путин. А организаторами форума помимо правительства Бурятии стали Буддийская традиционная сангха России, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.
Бурятия – центр буддизма в России, поэтому выбор места проведения форума был совсем нетруден. Впрочем, обусловлен он не только конфессиональным фактором. Ведь республика, во-первых, очень удачно расположена – у самого основания коридора Россия – Монголия-Китай, что само по себе важный геополитический аспект. Во-вторых, Бурятия в последние годы демонстрирует весьма неплохие темпы развития: экономика, доходы бюджета, инфраструктура – все это формирует своего рода кредит доверия со стороны федеральной власти. К слову, визиты президента страны и премьера российского правительства, которые случились буквально в последние полгода, это яркий показатель того, что республика становится стратегически значимой точкой на карте России, а в перспективе, возможно, и мира.
Внимание центра
Все это и стало фундаментом для того, чтобы организовать здесь событие такого масштаба, как Международный буддийский форум. Ведь это не просто встреча буддистов – все прекрасно понимают, что по факту здесь формировалась новая международная повестка, закладывался ее фундамент. Россия сейчас строит новые отношения с Востоком, и буддизм – это основа для объединения. А Бурятия - прямо в центре этого процесса. Именно поэтому форум привлек такое внимание со стороны руководства страны.
«Приветствую вас на Международном буддийском форуме в Республике Бурятия - крае, который находится на перекрестке религий и цивилизаций, является одним из признанных центров российского буддизма, славится своими уникальными историческими и культурными традициями. Сегодня Улан-Удэ объединяет представителей религиозных и общественных организаций, органов власти, ученых из России и зарубежных государств. Это значимое мероприятие проходит впервые и является важным событием международного масштаба», - приветствовал гостей форума премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Россия заинтересована в расширении и укреплении отношений со странами, традиционно исповедующими буддизм. Символично, что первый Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Республике Бурятия. Регион является не только признанным центром буддийской культуры, но и ярким примером комфортного существования представителей разных народов и верований. Вызывают интерес цели форума, среди которых создание международной площадки для всестороннего обсуждения роли буддизма в современном мире, придания нового импульса научному, образовательному и культурному сотрудничеству», - отметила в своем приветствии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Новые связи
О том, что Международный буддийский форум не просто светское событие, говорит и ряд встреч, которые провел Алексей Цыденов. К примеру, с делегацией Шри-Ланки глава Бурятии обсудил вопросы сотрудничества в сфере туризма, медицины, образования, промышленности и наращивания экономических отношений.
- Нам очень понравилось в Бурятии, здесь так же, как и в Шри-Ланке, исповедуют традиционный буддизм. Природа республики была бы очень интересна нашим жителям. Мы посетили Центр восточной медицины и остались под большим впечатлением, думаю, и нашим гражданам это было бы тоже интересно. Поэтому мы готовы рассматривать вопросы о запуске пока что хотя бы одного туристического рейса. На сегодняшний день мы получаем уголь из вашего региона и заинтересованы в том, чтобы расширять экономическое сотрудничество, - рассказала госпожа Лиянаге Джанита Абейвикрема, чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации.
Делегация другой страны-участницы форума – Лаоса – заинтересовалась техникой Улан-Удэнского авиазавода.
- Нам приятно видеть политику, которая поддерживает интересы всего народа страны, его верования и учения. Я надеюсь, что итогом нашей встречи станет новое направление сотрудничества в торгово-экономических и культурных направлениях. Лаос и Россия сотрудничают с 1960 годов, надеемся, что наши взаимоотношения будут только пополняться новыми направлениями, мы заинтересованы в закупке техники, - отметил заместитель председателя Национального фронта Лаосской Народно-Демократической Республики Сенаматмонтри Чантхавонг.
Заместитель председателя Китайской буддийской ассоциации Ху Сюэфэн на встрече с Алексеем Цыденовым сказал, что «Бурятия - центр буддизма России», и выразил желание сотрудничать в сфере изучения древней и современной медицины.
А с послом Индии в России господином Паваном Капур глава республики договорился о встрече на полях грядущего Восточного экономического форума.
- Мы готовы поставлять любую продукцию в Россию, в частности в Бурятию. Это мой первый визит в Бурятию. Мы провели свой анализ, исследование и выделили приоритетные категории продукции: запчасти на автомобили и сельхозтехнику, фармацевтическая продукция, агросельхозпродукция, трактора. Все это мы готовы поставлять в Бурятию, если есть необходимость и запрос со стороны республики. А также оборудование для горнодобывающей промышленности, - подчеркнул посол.
Бурятия и Шаолинь
Конечно, принят целый ряд решений и по развитию сотрудничества в рамках именно буддийского учения. Так, на форуме принято соглашение о создании Консорциума вузов «Буддийское образование». Его подписали Бурятский государственный университет, Калмыцкий государственный университет, Тувинский государственный университет, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» и Агинская буддийская академия.
- Мы надеемся, что благодаря этому соглашению у нас появится возможность более тесно сотрудничать в развитии и создании новых образовательных программ для тех, кто хочет изучать буддийскую философию, буддийский мир, историю, религию и традиции, — сообщил ректор БГУ Алдар Дамдинов.
Еще одно знаковое решение – создание словаря буддийских терминов. Работа над ним начнется уже в этом году. Об этом сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.
- Одна из очень важных проблем, которые у нас есть, это сложность перевода буддийских текстов на другие языки, потому что первые тексты были созданы на языке пали – палийский канон – и переводились многократно на разные языки: китайский, монгольский, старомонгольский, русский. И, естественно, есть большие разночтения в трактовке очень многих терминов. И первое, что нам кажется очень важным, это сопоставить переводы, сопоставить терминологию и на этой базе создать новый словарь буддийских терминов, - рассказал он.
Также Министерство спорта и молодежной политики Бурятия, Тренировочный центр шаолиньского ушу храма Шаолинь в КНР и Федерация ушу Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с целью развития вида спорта ушу. Документ предусматривает обучение, стажировку и переподготовку сотрудников и спортсменов. Кроме того, предполагается участие представителей сторон в конференциях, совещаниях и семинарах, а также создание условий для взаимодействия общественных организаций.
Еще на форуме представители Бурятии и других стран договорились о сотрудничестве в области восточной медицины, обсудили феномен Нетленного тела Хамбо ламы Даши-ДоржоЭтигэлова и многое другое.
Никаких границ
Высока вероятность, что Международный буддийский форум станет ежегодным событием. А значит Бурятия, по сути, открыла новую историю развития взаимоотношений России и стран Юго-Восточной Азии.
Конечно, приобретая статус стратегически важного региона, республика одновременно берет на себя определенную ответственность. Теперь мы должны держать планку в части внутреннего развития и выстраивания внешнего диалога. Но факт остается фактом: с каждым таким шагом Бурятия становится ближе к статусу российских «ворот в Азию».
- Буддизм объединяет нас в одно большое сообщество, для которого не существует никаких границ. Наоборот, единая общность, жизненные принципы и философия служат большим объединяющим мотивом между нашими странами, - говорил глава Бурятии Алексей Цыденов. - Строящийся сегодня международный диалог станет мощным дополнительным стимулом для развития отношений между Россией и странами Юго-Восточной Азии.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Выбор очевиден
- Мир разный и очень многообразный, но есть то, что нас объединяет — буддизм. Он объединяет страны, которые лучше, быстрее, наиболее эффективно развиваются. Сегодня здесь собрались страны, где больше половины населения Земли, больше половины мирового валового продукта и где распространен буддизм. Если люди будут придерживаться канонов буддизма, мир будет счастливее.
Такие слова на форуме сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. Именно он вместе с правительством республики стал инициатором этого события. Идею поддержал президент страны Владимир Путин. А организаторами форума помимо правительства Бурятии стали Буддийская традиционная сангха России, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.
Бурятия – центр буддизма в России, поэтому выбор места проведения форума был совсем нетруден. Впрочем, обусловлен он не только конфессиональным фактором. Ведь республика, во-первых, очень удачно расположена – у самого основания коридора Россия – Монголия-Китай, что само по себе важный геополитический аспект. Во-вторых, Бурятия в последние годы демонстрирует весьма неплохие темпы развития: экономика, доходы бюджета, инфраструктура – все это формирует своего рода кредит доверия со стороны федеральной власти. К слову, визиты президента страны и премьера российского правительства, которые случились буквально в последние полгода, это яркий показатель того, что республика становится стратегически значимой точкой на карте России, а в перспективе, возможно, и мира.
Внимание центра
Все это и стало фундаментом для того, чтобы организовать здесь событие такого масштаба, как Международный буддийский форум. Ведь это не просто встреча буддистов – все прекрасно понимают, что по факту здесь формировалась новая международная повестка, закладывался ее фундамент. Россия сейчас строит новые отношения с Востоком, и буддизм – это основа для объединения. А Бурятия - прямо в центре этого процесса. Именно поэтому форум привлек такое внимание со стороны руководства страны.
«Отрадно, что нынешнее поколение последователей этой древней религии бережно хранит ее непреходящие ценности, богатейшее историческое, культурное наследие предков, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, упрочение мира и согласия в стране, - обратился к участникам форума президент России. - Деятельность буддийской общины России содействует укреплению международных контактов. Об этом убедительно свидетельствует ваш форум, собравший участников из разных государств».
«Россия заинтересована в расширении и укреплении отношений со странами, традиционно исповедующими буддизм. Символично, что первый Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Республике Бурятия. Регион является не только признанным центром буддийской культуры, но и ярким примером комфортного существования представителей разных народов и верований. Вызывают интерес цели форума, среди которых создание международной площадки для всестороннего обсуждения роли буддизма в современном мире, придания нового импульса научному, образовательному и культурному сотрудничеству», - отметила в своем приветствии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Новые связи
О том, что Международный буддийский форум не просто светское событие, говорит и ряд встреч, которые провел Алексей Цыденов. К примеру, с делегацией Шри-Ланки глава Бурятии обсудил вопросы сотрудничества в сфере туризма, медицины, образования, промышленности и наращивания экономических отношений.
- Нам очень понравилось в Бурятии, здесь так же, как и в Шри-Ланке, исповедуют традиционный буддизм. Природа республики была бы очень интересна нашим жителям. Мы посетили Центр восточной медицины и остались под большим впечатлением, думаю, и нашим гражданам это было бы тоже интересно. Поэтому мы готовы рассматривать вопросы о запуске пока что хотя бы одного туристического рейса. На сегодняшний день мы получаем уголь из вашего региона и заинтересованы в том, чтобы расширять экономическое сотрудничество, - рассказала госпожа Лиянаге Джанита Абейвикрема, чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации.
Делегация другой страны-участницы форума – Лаоса – заинтересовалась техникой Улан-Удэнского авиазавода.
- Нам приятно видеть политику, которая поддерживает интересы всего народа страны, его верования и учения. Я надеюсь, что итогом нашей встречи станет новое направление сотрудничества в торгово-экономических и культурных направлениях. Лаос и Россия сотрудничают с 1960 годов, надеемся, что наши взаимоотношения будут только пополняться новыми направлениями, мы заинтересованы в закупке техники, - отметил заместитель председателя Национального фронта Лаосской Народно-Демократической Республики Сенаматмонтри Чантхавонг.
Заместитель председателя Китайской буддийской ассоциации Ху Сюэфэн на встрече с Алексеем Цыденовым сказал, что «Бурятия - центр буддизма России», и выразил желание сотрудничать в сфере изучения древней и современной медицины.
А с послом Индии в России господином Паваном Капур глава республики договорился о встрече на полях грядущего Восточного экономического форума.
- Мы готовы поставлять любую продукцию в Россию, в частности в Бурятию. Это мой первый визит в Бурятию. Мы провели свой анализ, исследование и выделили приоритетные категории продукции: запчасти на автомобили и сельхозтехнику, фармацевтическая продукция, агросельхозпродукция, трактора. Все это мы готовы поставлять в Бурятию, если есть необходимость и запрос со стороны республики. А также оборудование для горнодобывающей промышленности, - подчеркнул посол.
Бурятия и Шаолинь
Конечно, принят целый ряд решений и по развитию сотрудничества в рамках именно буддийского учения. Так, на форуме принято соглашение о создании Консорциума вузов «Буддийское образование». Его подписали Бурятский государственный университет, Калмыцкий государственный университет, Тувинский государственный университет, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» и Агинская буддийская академия.
- Мы надеемся, что благодаря этому соглашению у нас появится возможность более тесно сотрудничать в развитии и создании новых образовательных программ для тех, кто хочет изучать буддийскую философию, буддийский мир, историю, религию и традиции, — сообщил ректор БГУ Алдар Дамдинов.
Еще одно знаковое решение – создание словаря буддийских терминов. Работа над ним начнется уже в этом году. Об этом сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.
- Одна из очень важных проблем, которые у нас есть, это сложность перевода буддийских текстов на другие языки, потому что первые тексты были созданы на языке пали – палийский канон – и переводились многократно на разные языки: китайский, монгольский, старомонгольский, русский. И, естественно, есть большие разночтения в трактовке очень многих терминов. И первое, что нам кажется очень важным, это сопоставить переводы, сопоставить терминологию и на этой базе создать новый словарь буддийских терминов, - рассказал он.
Также Министерство спорта и молодежной политики Бурятия, Тренировочный центр шаолиньского ушу храма Шаолинь в КНР и Федерация ушу Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с целью развития вида спорта ушу. Документ предусматривает обучение, стажировку и переподготовку сотрудников и спортсменов. Кроме того, предполагается участие представителей сторон в конференциях, совещаниях и семинарах, а также создание условий для взаимодействия общественных организаций.
Еще на форуме представители Бурятии и других стран договорились о сотрудничестве в области восточной медицины, обсудили феномен Нетленного тела Хамбо ламы Даши-ДоржоЭтигэлова и многое другое.
Никаких границ
Высока вероятность, что Международный буддийский форум станет ежегодным событием. А значит Бурятия, по сути, открыла новую историю развития взаимоотношений России и стран Юго-Восточной Азии.
Конечно, приобретая статус стратегически важного региона, республика одновременно берет на себя определенную ответственность. Теперь мы должны держать планку в части внутреннего развития и выстраивания внешнего диалога. Но факт остается фактом: с каждым таким шагом Бурятия становится ближе к статусу российских «ворот в Азию».
- Буддизм объединяет нас в одно большое сообщество, для которого не существует никаких границ. Наоборот, единая общность, жизненные принципы и философия служат большим объединяющим мотивом между нашими странами, - говорил глава Бурятии Алексей Цыденов. - Строящийся сегодня международный диалог станет мощным дополнительным стимулом для развития отношений между Россией и странами Юго-Восточной Азии.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии