Политика и власть 23.08.2023 в 15:04

27-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО

Александр Суховеркин жил с супругой в Улан-Удэ
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Текст: Алена Завывалова
27-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО

Ушел из жизни Суховеркин Александр Сергеевич. Молодой человек погиб на СВО в Украине. Об этом сообщают в районной группе «Тарбагатай-инфо 24/7».

Александр родился 19 января 1996 года в Тарбагатае. Был старшим ребенком в семье, есть брат и сестра. Учился в Тарбагатайской СОШ. После окончания школы проходил срочную службу в армии. После демобилизации учился в Тарбагатайском филиале «Байкальского колледжа туризма и сервиса». Получил специальность механика-машиниста.

После учебы оставшиеся годы Александр жил и работал с супругой в Улан-Удэ. Был мобилизован для участия в СВО 26 сентября 2022 года.

«Родные и близкие знали его как жизнерадостного, доброго парня. Любящего и заботливого сына, мужа и брата. Скорбим вместе с родными и близкими»,

- сообщают в группе.
К посту добавили, что место похорон и гражданской панихиды в районной группе «Тарбагатай-инфо 24/7» сообщат позднее.




Фото: "Тарбагатай-инфо 24/7"

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