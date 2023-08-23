27-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО

Ушел из жизни Суховеркин Александр Сергеевич. Молодой человек погиб на СВО в Украине. Об этом сообщают в районной группе «Тарбагатай-инфо 24/7».

Александр родился 19 января 1996 года в Тарбагатае. Был старшим ребенком в семье, есть брат и сестра. Учился в Тарбагатайской СОШ. После окончания школы проходил срочную службу в армии. После демобилизации учился в Тарбагатайском филиале «Байкальского колледжа туризма и сервиса». Получил специальность механика-машиниста.

После учебы оставшиеся годы Александр жил и работал с супругой в Улан-Удэ. Был мобилизован для участия в СВО 26 сентября 2022 года.

«Родные и близкие знали его как жизнерадостного, доброго парня. Любящего и заботливого сына, мужа и брата. Скорбим вместе с родными и близкими»,

- сообщают в группе.



К посту добавили, что место похорон и гражданской панихиды в районной группе «Тарбагатай-инфо 24/7» сообщат позднее.







Фото: "Тарбагатай-инфо 24/7"