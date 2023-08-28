Бывший топ-менеджер ТГК-14 перебрался в Минтранс Бурятии

В 1995-2004 гг. – машинист-обходчик по котельному оборудованию, машинист насосных установок котельного цеха Иркутской ТЭЦ-11 АО «Иркутскэнерго», машинист турбин, старший машинист турбин, начальник смены турбинного цеха турбинного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1.







Бывший директор филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии» Владимир Кружихин назначен первым заместителем министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Также в министерстве он возглавит комитет по развитию энергетики и энергосбережению. Соответствующее постановление было подписано 24 августа, сообщили в министерстве.Владимир Кружихин родился в 1973 году в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. В 1995 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции».Трудовой путь начал в 1991 году электрослесарем 1 разряда цеха тепловой автоматики и измерений Иркутской ТЭЦ-11 АО «Иркутскэнерго».В 2004-2006 гг. - заместитель главного инженера филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии».В 2006-2011 гг. – главный инженер филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии».В 2011 г. – председатель комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.В 2011-2013 гг. – директор филиала ОАО «ТГК-14» «Теплоэнергосбыт Бурятии».В 2013-2014 гг. – и.о. директора филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии».В 2014-2022 гг. – директор филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии».С 2022 года работал директором Улан-Удэнской ТЭЦ-2.Фото: Минтранс Бурятии