Политика и власть 28.08.2023 в 15:29

Бывший топ-менеджер ТГК-14 перебрался в Минтранс Бурятии

Владимир Кружихин стал первым заместителем министра
A- A+
Текст: Константин Воронов
Бывший топ-менеджер ТГК-14 перебрался в Минтранс Бурятии
Бывший директор филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии» Владимир Кружихин назначен первым заместителем министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Также в министерстве он возглавит комитет по развитию энергетики и энергосбережению. Соответствующее постановление было подписано 24 августа, сообщили в министерстве.

Владимир Кружихин родился в 1973 году в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. В 1995 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции».

Трудовой путь начал в 1991 году электрослесарем 1 разряда цеха тепловой автоматики и измерений Иркутской ТЭЦ-11 АО «Иркутскэнерго».

В 1995-2004 гг. – машинист-обходчик по котельному оборудованию, машинист насосных установок котельного цеха Иркутской ТЭЦ-11 АО «Иркутскэнерго», машинист турбин, старший машинист турбин, начальник смены турбинного цеха турбинного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

В 2004-2006 гг. - заместитель главного инженера филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии».

В 2006-2011 гг. – главный инженер филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии».

В 2011 г. – председатель комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.

В 2011-2013 гг. – директор филиала ОАО «ТГК-14» «Теплоэнергосбыт Бурятии».

В 2013-2014 гг. – и.о. директора филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии».

В 2014-2022 гг. – директор филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии».

С 2022 года работал директором Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Фото: Минтранс Бурятии
Теги
назначение

Все новости

Из-за колебаний курса рубля инфляционные ожидания вновь пошли в рост
30.08.2023 в 09:18
Истории с хорошим концом
30.08.2023 в 09:00
Пребывание с ребенком в стационаре
30.08.2023 в 09:00
Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона
29.08.2023 в 17:39
«Ростелеком» обеспечил интернетом международный буддийский форум
29.08.2023 в 17:25
Житель Бурятии напал на полицейских с топором
29.08.2023 в 16:48
В Улан-Удэ к 16 сентября отключат летний водопровод
29.08.2023 в 16:45
В Улан-Удэ скандально известной супермошеннице продлили срок содержания под стражей
29.08.2023 в 15:16
В Бурятии ликвидирована стихийная свалка в селе Турка
29.08.2023 в 15:08
Прокуратура Бурятии взыскала с бизнесмена 335 млн рублей
29.08.2023 в 14:34
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Все избирательные участки Улан-Удэ пожаробезопасны
В день голосования на них  будут дежурить сотрудники МЧС России и специальная пожарная техника
26.08.2023 в 14:40
Глава Бурятии и лидер ЛДПР обсудили поправки в закон об охране Байкала
Необходимо сохранить законодательный «щит» Байкала, но успокоить тысячи местных жителей, завил Леонид Слуцкий
26.08.2023 в 09:44
27-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО
Александр Суховеркин жил с супругой в Улан-Удэ
23.08.2023 в 15:04
Бурятия – «ворота в Азию»
Каково на самом деле геополитическое значение Международного буддийского форума
23.08.2023 в 11:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru