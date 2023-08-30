Семь дней на пределе

В тот день сложилась уникальная ситуация, когда одновременно Владимир Путин приветствовал посланием работу Буддийского форума в Бурятии, а глава республики докладывал главе государства в Москве о транспортных делах в России.







Что ни день – то новость федерального масштаба, а то и не одна. Мы попытались их зафиксировать по графику главы республики Алексея Цыденова в эти дни. И нам стало непонятно, как он успевал физически побывать в стольких местах и решить такое количество вопросов одновременно.Начнем с 17 августа. В этот день начал работу Международный буддийский форум, и Алексей Цыденов дал ему старт, причем ночью по московскому времени, находясь в столице. День начала форума совпал с заседанием Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в нашей стране. Председательствовал лично президент Владимир Путин, основным докладчиком был глава Бурятии Алексей Цыденов, который еще и руководит комиссией Госсовета по транспорту.В результате все успели. Владимир Путин подчеркнул важность развития буддизма в России и подчеркнул статус форума как исключительный. Что касается транспорта на Госсовете, то своем телеграм-канале Алексей Цыденов написал:- Владимир Владимирович поддержал наше предложение о продлении до 2030 года действующей программы для закупки единиц общественного транспорта.Вечером 17 августа глава Бурятии уже был в самолете и летел в Бурятию.18 августа сразу с самолета из Москвы Алексей Цыденов с утра уже работал по программе Буддийского форума. Провел множество двусторонних встреч с главами международных и региональных делегаций. Число таких встреч трудно поддается подсчету, поскольку велись в режиме нон-стоп. Но стоит отметить переговоры Алексея Цыденова с послом Индии в России господином Капуром Паван о встрече на полях грядущего Восточного экономического форума; с делегацией Шри-Ланки о сотрудничестве в сфере туризма, медицины, образования, промышленности и наращивании экономических отношений; с делегацией Лаоса о технике Улан-Удэнского авиазавода; с заместителем председателя Китайской буддийской ассоциации Ху Сюэфэн об изучении древней и современной медицины. 19 августа Алексей Цыденов выступил на завершающей открытой дискуссии «Традиционный буддизм и вызовы современности». Напомним, участниками форума стало более 600 человек из 13 стран, в том числе из Индии, Китая, Монголии, а также Бурятии и регионов России.Ночь с субботы на воскресенье для главы Бурятии выдалась неспокойной и было не до сна. Тревожные сообщения начали поступать с севера Бурятии. Уже ранним утром Алексей Цыденов писал в свой телеграм-канал: «Большие последствия от разрушения дамбы и выхода реки Холодной из берегов в Северо-Байкальском районе. БАМ размыт. Движение поездов остановлено. По состоянию на сегодня, на полтретьего ночи, протяженность поврежденного железнодорожного полотна — 200 метров, повреждено десять опор контактной сети».Написал глава республики это сообщение из аэропорта «Байкал» - в Бурятии приземлился самолет с депутатами Государственной Думы. Они прибыли по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина специально для того, чтобы на месте разобраться с перегибами байкальского законодательства в ограничениях для людей, живущих в прибрежных районах Бурятии.Алексей Цыденов объявляет по республике режим ЧС в связи с разрушением дамбы, выходом реки Холодной из берегов и размытием БАМа. Постоянная информация с места события, проведение комиссий и оперштабов по ситуации в Северо-Байкальском районе.Одновременно с контролем по устранению последствий стихии глава Бурятии работает с депутатами Госдумы. Убеждает и объясняет, для чего нужны изменения в законе о Байкале: «Законопроект позволит строить очистные, строить селезащиту, дамбы защитные, решить проблему с созданием цивилизованной инфраструктуры для туризма, позволит в прибрежных поселках хоть нормально водоводы построить, оформить законно землю в границах населенных пунктов, дорогу до Баргузина достроить и многое другое».Так в кабинете главы Бурятии Алексея Цыденова начались следующие сутки.Безостановочный график главы Бурятии продолжается, без отдыха и элементарных нескольких часов сна. За следующие сутки он проехал не менее 1 000 километров вдоль Байкала по поселениям Баргузинского, Прибайкальского, Кабанского районов.Депутаты Госдумы лично встречаются с сотнями жителей Бурятии, выслушивают их мнения, переживания и советы. Осенью в федеральном парламенте будет рассматриваться второе чтение законопроекта о поправках в закон о Байкале. Алексей Цыденов выступает в каждом селе с объяснениями ситуации: «Байкал нужно защищать, но не в ущерб правам местных жителей, поколениями проживающих на этой территории».Одновременно на севере Бурятии продолжаются восстановительные работы на БАМе. Задействованы сотни специалистов и десятки единиц техники. Главе ежеминутно поступает информация о ситуации там, включая ночь.Еще одна (какая уже по счету) практически рабочая ночь, и глава Бурятии уже в Северо-Байкальском районе. С полпредом по ДФО Юрием Трутневым на месте дана оценка разрушениям на железной дороге и насколько быстро удалось восстановить БАМ. При главе Бурятии и полпреде ДФО открылось сквозное движение поездов по магистрали. Первым по перегону Нижнеангарск – Холодная прошел пассажирский поезд.Кроме этого, Алексей Цыденов на месте решает текущие вопросы по основным проблемам севера Бурятии. Затем у главы Бурятии сотни километров пути уже в соседний регион.Тысячи километров самолетом, поездом, автомобилем за предыдущие шесть дней у Алексея Цыденова. Несколько часов сна за всю неделю. От Путина до обычных жителей небольших поселений на Байкале, от депутатов с министрами до спасателей на БАМе. Но одна из самых насыщенных недель в истории Бурятии и не думала заканчиваться, и вот он уже в Иркутске.Те самые депутаты Госдумы, касаемо закона о Байкале, посетили и иркутскую сторону озера. Они собрались на итоговое совещание, и пропускать Алексею Цыденову, инициатору изменений закона, такое было нельзя ни в коем случае. Подведением итогов госдумовской поездки можно считать фразу депутата Дмитрия Кобылкина, который полностью поддержал главу Бурятии: «Обязательно найдем тот баланс между экологическим благополучием озера Байкал и жизнью людей, которые здесь проживают».Однако Алексей Цыденов в Иркутске, а в Бурятию уже прилетел первый замминистра спорта России Азат Кадыров. Непонятно, как, но в этот же день глава Бурятии уже в Улан-Удэ на совещании по вопросам развития спорта в республике и строительства новых спортивных объектов.Оказываться в двух местах одновременно уже давно стало визитной карточкой главы республики, и это воспринимается так же спокойно, как и его «Работаем!». Поскольку в этот же день, который, напомним, начался у него в Иркутске, Алексей Цыденов успел в Улан-Удэ передать ключи от 30 машин повышенной проходимости районным и городским ЦРБ, и поликлиникам; вручить награды докторам госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко за помощь и поддержку раненым бойцам, также побывать на августовской конференции педагогов Бурятии.Такая была неделя с четверга по четверг - удивительно насыщенная для Бурятии: с катаклизмами, высокими гостями, мероприятиями федерального уровня, радостями и тревогами. Однако для графика главы в ней не было ничего удивительного. Так он работает: стремительно перемещаясь, с десятками встреч за день, с решениями и подписанием важнейших документов. В постоянном круглосуточном движении.В следующие двое суток были сотни километров и десятки встреч в Кабанском и Кяхтинском районах, открытие школы в Улан-Удэ, встречи с городскими жителями по их проблемам и еще много того, что вообще не успевают фиксировать СМИ и о чем он не пишет в своих аккаунтах соцсетей. На примере его графика, хотя бы недельного, видно, как живет и чем дышит Бурятия в целом и в отдельных ее уголках. Перефразируя его знаменитое: «Бурятия… она «Работает!».Фото: пресс-служба правительства Бурятии