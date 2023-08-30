«Не заниматься популизмом, а действовать»

Всю прошлую неделю на Байкале работали депутаты Госдумы. Их задача – своими глазами увидеть проблемы жителей прибрежных районов. Ведь впереди обсуждение поправок в федеральный закон о защите Байкала. От решения парламентариев зависит, будут ли повторяться ЧС вроде той, которая произошла недавно в Северобайкальском районе, где прорвало дамбу. А также разрешат ли делать противопожарные разрывы, чтобы защитить людей от огня, а также строить дороги и очистные сооружения в центральной экологической зоне Байкала и так далее.Почему поправки в закон о Байкале вызывают так много споров? Потому что если их примут, то экологические ограничения ослабнут, и защитники природы боятся, что из-за этого вокруг озера начнут вырубать леса.То есть на одной чаше весов – деревья, которые сегодня нельзя рубить. Но что же на другой? Про это защитники природы молчат. А там - загрязнение Байкала сточными водами, ведь из-за запрета на рубки нельзя строить очистные сооружения. Там же тонны мусора и вытоптанная почва из-за того, что нельзя возводить цивилизованные гостиницы с соблюдением всех экологических норм. Еще существует опасность для местных жителей попросту сгореть, поскольку нельзя делать противопожарные разрывы. Или утонуть - ведь дамбы тоже строить запрещают. И это лишь часть последствий нынешнего закона, который якобы должен защищать Байкал. Но по факту выходит наоборот.Что же будет, если поправки примут? Помимо того, что на Байкале появятся очистные (поручение президента об их строительстве уже есть), помимо безопасности жителей и цивилизованного туризма закон пойдет на пользу и лесу. Ведь за одно срубленное дерево нужно будет посадить пять других.Тем не менее в Думе еще остались люди, которые активно сопротивляются принятию поправок и настаивают на том, что действующие нормы откровенно вредны для Байкала и опасные для жителей экологические ограничения нужно оставить.В конце концов, по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в Бурятию приехала делегация депутатов. Чтобы лично разобраться: помогает ли экологии нынешняя версия закона о Байкале или, наоборот, вредит.Байкальский вояж депутатов в своем телеграм-канале подробно описал председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Его слово – одно из решающих, ведь он руководит профильным комитетом. Рабочая поездка началась 20 августа.- Наша цель – перед началом осенней сессии обсудить необходимые законодательные изменения с местным населением: в июле Госдумой приняты в первом чтении поправки в ФЗ «Об охране озера Байкал», направленные на решение наиболее острых социальных, экономических и экологических вопросов, - писал Дмитрий Кобылкин.Чтобы погрузить депутатов в тему сначала на теоретическом уровне, в правительстве Бурятии провели для них совещание с участием главы республики Алексея Цыденова, ученых и общественников.- Важно услышать мнение всех сторон – разговор в иные моменты становился острым, а выступления – эмоциональными, - писал председатель думского комитета. - Алексей Цыденов обозначил комплекс первостепенных задач, которые необходимо решать путем законодательных изменений, и призвал при этом не заниматься популизмом, а наконец-то начать действовать – этого прежде всего ждут от нас люди.По словам Дмитрия Кобылкина, если ничего предпринимать, через 10 - 15 лет об уникальности байкальской воды можно забыть. Кроме того, он напомнил и о недавнем прорыве дамбы на реке Холодной в Северобайкальском районе, который привел к остановке железнодорожного сообщения по БАМу. Об этом на совещании упомянул и глава республики Алексей Цыденов: «Ситуации с дамбой на реке Холодной можно было избежать. Но противоречивость законодательства, как бы направленного на защиту Байкала, не позволила этого сделать в прошлом году. Деньги по линии Минприроды России были выделены, но, к сожалению, байкальские ограничительные нормы не позволили провести работы», – говорил глава региона.Дмитрий Кобылкин обратил внимание на то, что если подобное произойдет в районе Байкальского ЦБК, где в картах-накопителях хранится более 6 млн тонн токсичных веществ, и селевой поток смоет все это в озеро, то «мы будем иметь бледный вид перед будущими поколениями».- Нельзя оставлять комплекс острых вопросов по Байкалу в том состоянии, в котором он сейчас находится. Есть наболевшие проблемы, и мы приехали помочь их решить. Необходимо сделать первый шаг: здесь мы для того, чтобы услышать все стороны и минимизировать риски всех последующих шагов. И давления при этом ни на кого не будет. Сегодня мы ощущаем поддержку населения Бурятии. Люди на Байкале ждут изменений законодательства и требуют, чтобы их услышали, - написал депутат.После совещания началась, что называется, «работа в поле». Депутаты Госдумы поехали по прибрежным населенным пунктам, чтобы поговорить с местными жителями, которые в первую очередь страдают от чрезмерных и зачастую бесполезных для экологии запретов.- В селе Гремячинск проживают 800 человек, летом - 4 тысячи. Нас встретили семьи, которые не могут построить дома, протянуть воду и свет. Электричество временное, нельзя рубить деревья, чтобы построить ЛЭП. Дороги к домам тоже нет, - перечислил Дмитрий Кобылкин проблемы жителей.Он рассказал историю Евгении, которая выросла в Гремячинске. Сегодня у нее двое детей и нет собственного жилья.- Кредит банки не дают, так как земля в аренде, а не в собственности. Рядом стоит Марина, шестеро детей. Она не может воспользоваться материнским капиталом для строительства жилья, нет собственности. Женщины плачут, - описал происходящее депутат.Побывали парламентарии и на территории бывшего аэропорта «Горячинск», который перестал работать еще в начале нулевых. А также познакомились с «Байкальской гаванью», которая тоже страдает из-за экологических запретов. Далее поездка в Баргузинский район.- Проблемы те же: необходимость расширения кладбищ и строительства очистных сооружений. Деревья убрать нельзя. Сегодня люди платят 2 700 рублей за вывоз и утилизацию ЖБО на очистные в с. Максимиха, которые запущены три года назад. Расстояние 30 км.В селе Макаринино лес стоит вплотную к домам и школе – угроза пожаров. В Адамово дома стоят фактически в лесу, открытые и доступные всем ветрам и огню. Связи нет.- Дорога в Курумканский район. Проходит по территории Прибайкальского и Баргузинского районов. Участок дороги – 297 - 323 в реконструкции, протяженность - 26 км. Необходима рубка и расширение дороги, чтобы отойти от реки Баргузин. Она в пяти метрах от дороги и постоянно размывает отдельные участки. Дорога жизни для местных, другой дороги нет, - пишет Дмитрий Кобылкин.Конечная остановка – Усть-Баргузин. На встрече с депутатами собралось порядка 200 человек.- Встреча получилась горячей, местами обжигающей. Впереди выборы, и партии перед днем голосования собирают голоса. Даже приехали из соседней Иркутской области, - написал председатель экологического комитета Госдумы. - Очень много разговоров о том, чей Байкал. Прежде всего Байкал – родина для тех, кто здесь живет. Они корнями вросли в эту землю, здесь их боль и их сила. Для них Байкал – это по-настоящему частица души. Поэтому они будут беречь это озеро несмотря ни на что. Для них – это дом, который они будут содержать в порядке. Для тех, кто приезжает отдохнуть, Байкал - часто просто «лайки» в соцсетях. Для тех, кто говорит о сакральности, не всегда слышат душу Байкала, потому что веками озеро жило в гармонии с людьми, и они нужны друг другу. Важно эту гармонию сохранить, чтобы байкальская земля процветала. День был наполнен болью и надеждами, которые мы слышали от людей. И нам предстоит распутать клубок накопившихся проблем.Далее депутаты познакомились с дорогой вдоль южной части Байкала в сторону Байкальска. Единственной, связывающей западную и восточную части России.- Альтернативных дорог нет. На дороге 11 перспективных и текущих объектов для строительства и ремонта, работы стоят. Проезжаем по мосту через Большую речку, разъехаться сложно. Не каждый рискнет выйти на мост вместе с фурой. Обсуждали размыв дамбы и недельную остановку железной дороги. Здесь ситуация тоже непростая, нужно перестраивать пять мостов, ремонту они уже не подлежат. Опоры с критическими дефектами. Дорога строилась в 60 - 70 годы прошлого века, нагрузки по габаритам и по грузоподъемности не соответствуют современным реалиям. Краны, транспортная техника, китайский автопром.Привести дорогу в порядок опять же мешают законодательные ограничения. Нужно, во-первых, перевести земли из лесного фонда в земли промышленности, во-вторых – разрешить срубить деревья для строительства. Дорожники готовы компенсировать каждое срубленное дерево пятью посаженными. Но пока действует нынешняя версия закона, это делать нельзя.Завершилась поездка вдоль Байкала в Иркутске, где снова прошло совещание. На этот раз присутствовали оба байкальских главы: Бурятии и Иркутской области. Там же и большая команда из депутатов, представителей науки, общественности, различных органов власти.- Большинство сходится в том, что многие вопросы не терпят отлагательств. Строительство селезащиты, гидротехнических сооружений, строительство и реконструкция дорог, противопожарные разрывы, очистные сооружения, линейные объекты. Это невозможно решить без рубки лесных насаждений, но это разумное количество с реализацией компенсационных мероприятий, - написал Дмитрий Кобылкин.В итоге глава экологического комитета пришел к выводу: «Люди должны жить достойно». Дмитрий Кобылкин, впечатлившись поездкой, общением с людьми, учеными и специалистами, задался целью разрешить клубок накопившихся за 20 лет проблем. И пообещал продолжить работу уже внутри думского комитета.Это значит, что Бурятия одержала победу. Пока не окончательную, ведь главное сражение случится на осенней сессии Госдумы. Но фундамент для будущего обсуждения заложен неплохой.Фото: пресс-служба правительства Бурятии