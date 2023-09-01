Улан-удэнский горсовет поздравил школьников с Днем знаний

Сегодня во всех школах города прошли торжественные линейки в честь начала учебного года. Свои двери для яркого праздника открыла и гимназия №14. Здесь собрался целый стадион учащихся, родителей и педагогов. В празднике также приняли участие руководитель аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ульяна Афанасьева, представители администрации Железнодорожного района и другие приглашенные гости.







«Всегда гимназия №14 являлась одной из ведущих школ города. Быстро пролетело лето, сейчас вы стоите отдохнувшие, загорелые, выросшие за лето. Сегодня школы всей страны и всего мира распахнули двери для своих учеников. Дорогие ребята! Кто-то из вас впервые переступит порог школы, а для кого-то – это последний учебный год. Кому-то осталось отучиться 2 года, кому-то - 5 лет. Но, в любом случае, школа – это ваш второй дом! Мне хочется, чтобы здесь вам всем было тепло, уютно, комфортно, и вы сюда каждый день приходили с удовольствием!»

– пожелала Ульяна Афанасьева.









В своей речи Ульяна Афанасьева отметила, что славу гимназии приносят ее ученики и учителя. Отметим, гимназия №14 в этом году попала в десятку лучших школ республики, заняв второе место в Бурятии по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.

«Конечно, этот праздник для нас очень важен, мы пришли всей семьей! Мой старший сын давно уже окончил школу, уехал, сейчас моя дочь учится. Очень радостно видеть всех детишек нарядными, красивыми. Хочу пожелать всем не уставать учиться, ну и, конечно, нас слушаться, родителей!»

- пожелала Анна, мама ученицы 7 класса.









Школьники подготовились к празднику – на импровизированной сцене порадовал песнями детский ансамбль, ребята зачитали стихотворения, а также выступил танцевальный коллектив из учеников средних и младших классов.

«Вы пришли в школу и подарили нам всем праздник! Без вас, дорогие дети, первое сентября никогда бы не было таким солнечным, приятным и трогательным для всех нас: для учителей и родителей, которых я тоже с этим праздником поздравляю! Новый учебный год – это всегда непросто. Мы на протяжении 9 месяцев будем дружно и вместе работать над тем, чтобы становиться каждый день лучше. Я надеюсь, каждый из нас к маю месяцу почувствует не только усталость, но и приятное чувство самоудовлетворения от того, что мы стали еще лучше, а этот год подарит нам массу положительных эмоций»,

- отметил директор учебного заведения Алексей Тихонов.





Завершилась линейка старой школьной традицией – первым звонком, после которого учебные классы торжественно отправились на свой первый урок.





Фото: Номер один