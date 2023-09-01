Политика и власть 01.09.2023 в 17:53

Новые люди против повышения призывного возраста и за депортацию мигрантов-нарушителей

Топ-5 самых дискуссионных инициатив Госдумы, затрагивающих жизнь жителей Бурятии
A- A+
Текст: Иван Иванов
Новые люди против повышения призывного возраста и за депортацию мигрантов-нарушителей
Пока Госдума на летних каникулах, можно подвести итоги последней сессии. За полгода депутаты приняли больше 500 законов – но стало ли от этого лучше жителям республики? Вопрос сложный. Чаще мы слышим про новые штрафы и ограничения, но почти ничего – о помощи простым людям.

Впрочем, и в Госдуме есть разные мнения. Мы собрали пять громких тем, по которым мнения депутатов разделились – и расскажем вам, какие споры шли на трибуне и в коридорах российского парламента весной и летом.

Повышение призывного возраста

Сначала в Госдуме предложили сдвинуть призывной возраст, чтобы в армии служили не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30. Потом внесли поправки: нижнюю планку оставили прежней, а верхнюю подняли на три года. Несмотря на это, большинство депутатов «ЕР» и КПРФ поддержали закон в таком виде. Фракция ЛДПР не голосовала, а «Справедливая Россия» воздержалась. Единственными, кто проголосовал против, стали Новые люди.

Школьная форма: за и против

За обязательную школьную форму выступают депутаты всех фракций Госдумы, кроме Новых людей. Там предлагают перед введением формы посоветоваться с родителями школьников. Депутат партии «Новые люди» Александр Дёмин обратился в Министерство просвещения, чтобы вопрос об обязательной школьной форме решали родительские советы. И всегда могли отменить обязательную форму, если не всем она по карману. Также Новые люди предложили ввести налоговый вычет на школьную форму и письменные принадлежности, чтобы разгрузить родителей перед 1 сентября. А лидер партии Алексей Нечаев поддержал программу здорового школьного питания на основе полезных продуктов от местных производителей.

Депортация мигрантов

Новые люди внесли законопроект о депортации иностранных мигрантов за домогательства к россиянкам. Тема острая: многих шокировал случай с избиением девушки в Подмосковье за якобы слишком короткие шорты.

Впрочем, не все в Госдуме считают, что проблему нужно решать именно так. Депутат Султан Хамзаев из «Единой России» ответил «Новым людям», что такой закон будет лишним. А в России сейчас и так хватает мер, чтобы воспитывать мигрантов-нарушителей.

Запрет электросамокатов

Аварий с электросамокатами становится всё больше. Новые люди предложили аккуратное решение: проводить местные голосования и ограничивать движение самокатов только на тех улицах и во дворах, где этого захотят жители. Другие партии – за ограничения на федеральном уровне. Депутат «Единой России» Александр Якубовский предложил запретить самокатчикам ездить по тротуарам и ограничить их скорость, а выдавать самокаты только совершеннолетним. Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева и вовсе предложила запретить электросамокаты полностью по всей стране.

Помощь многодетным семьям

Владислав Даванков из Новых людей предложил признавать семьи многодетными уже после рождения второго ребёнка. Тогда они смогут получить льготы и задуматься о рождении третьего. Против выступили коммунисты: по их мнению, семью с двумя детьми нельзя называть многодетной. А как думаете вы?

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
Теги
новые люди

Все новости

Новые люди против повышения призывного возраста и за депортацию мигрантов-нарушителей
01.09.2023 в 17:53
Глава Бурятии побывал на школьной линейке в качестве родителя
01.09.2023 в 17:24
В Новосибирской области завели дело на прокурора района
01.09.2023 в 17:20
Отдыхавшая на Щучке жительница Улан-Удэ стала жертвой сразу двух преступников
01.09.2023 в 16:36
В Улан-Удэ поступили еще 14 новых автобусов
01.09.2023 в 15:59
В Бурятский оперный театр пришли каскадеры
01.09.2023 в 15:51
Улан-удэнский горсовет поздравил школьников с Днем знаний
01.09.2023 в 14:43
Глава Бурятии: «Приезжай – работай, покупай жилье, рожай детей»
01.09.2023 в 14:00
Предпринимателей Бурятии приглашают на «Акселератор социальных проектов»
01.09.2023 в 13:33
Глава Бурятии пообещал решить вопрос со школой в Оймуре
01.09.2023 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Улан-удэнский горсовет поздравил школьников с Днем знаний
В гимназии №14 прошел мини-концерт с песнями и танцами
01.09.2023 в 14:43
Глава Бурятии: «Приезжай – работай, покупай жилье, рожай детей»
Алексей Цыденов рассказал, почему будущее нужно строить в нашей республике
01.09.2023 в 14:00
«Не заниматься популизмом, а действовать»
Чем закончилось большое байкальское путешествие депутатов Госдумы
30.08.2023 в 17:18
Семь дней на пределе
За несколько дней, начиная с четверга 17 августа, в Бурятии прошло столько событий, что в иное время их хватило бы на несколько месяцев
30.08.2023 в 17:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru