Новые люди против повышения призывного возраста и за депортацию мигрантов-нарушителей

Пока Госдума на летних каникулах, можно подвести итоги последней сессии. За полгода депутаты приняли больше 500 законов – но стало ли от этого лучше жителям республики? Вопрос сложный. Чаще мы слышим про новые штрафы и ограничения, но почти ничего – о помощи простым людям.Впрочем, и в Госдуме есть разные мнения. Мы собрали пять громких тем, по которым мнения депутатов разделились – и расскажем вам, какие споры шли на трибуне и в коридорах российского парламента весной и летом.Сначала в Госдуме предложили сдвинуть призывной возраст, чтобы в армии служили не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30. Потом внесли поправки: нижнюю планку оставили прежней, а верхнюю подняли на три года. Несмотря на это, большинство депутатов «ЕР» и КПРФ поддержали закон в таком виде. Фракция ЛДПР не голосовала, а «Справедливая Россия» воздержалась. Единственными, кто проголосовал против, стали Новые люди.За обязательную школьную форму выступают депутаты всех фракций Госдумы, кроме Новых людей. Там предлагают перед введением формы посоветоваться с родителями школьников. Депутат партии «Новые люди» Александр Дёмин обратился в Министерство просвещения, чтобы вопрос об обязательной школьной форме решали родительские советы. И всегда могли отменить обязательную форму, если не всем она по карману. Также Новые люди предложили ввести налоговый вычет на школьную форму и письменные принадлежности, чтобы разгрузить родителей перед 1 сентября. А лидер партии Алексей Нечаев поддержал программу здорового школьного питания на основе полезных продуктов от местных производителей.Новые люди внесли законопроект о депортации иностранных мигрантов за домогательства к россиянкам. Тема острая: многих шокировал случай с избиением девушки в Подмосковье за якобы слишком короткие шорты.Впрочем, не все в Госдуме считают, что проблему нужно решать именно так. Депутат Султан Хамзаев из «Единой России» ответил «Новым людям», что такой закон будет лишним. А в России сейчас и так хватает мер, чтобы воспитывать мигрантов-нарушителей.Аварий с электросамокатами становится всё больше. Новые люди предложили аккуратное решение: проводить местные голосования и ограничивать движение самокатов только на тех улицах и во дворах, где этого захотят жители. Другие партии – за ограничения на федеральном уровне. Депутат «Единой России» Александр Якубовский предложил запретить самокатчикам ездить по тротуарам и ограничить их скорость, а выдавать самокаты только совершеннолетним. Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева и вовсе предложила запретить электросамокаты полностью по всей стране.Владислав Даванков из Новых людей предложил признавать семьи многодетными уже после рождения второго ребёнка. Тогда они смогут получить льготы и задуматься о рождении третьего. Против выступили коммунисты: по их мнению, семью с двумя детьми нельзя называть многодетной. А как думаете вы?Фото: предоставлено партией «Новые люди»