Выборы в Бурятии пройдут под наблюдением общественников

«Мы составили портрет нашего наблюдателя. Выявилось, что это все возрастные группы - от 18 до 65 лет. Конечно, в основном это женщины. Если говорить о сферах деятельности, это медики, спортсмены, педагоги, работники предприятий республики и т. д.», - отметила Татьяна Думнова.



10 сентября в республике пройдет Единый день голосования. Центральным событием станет избрание депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Этому Дню уделяется большое внимание.Как отметила Татьяна Думнова, председатель Общественной палаты республики, за ходом выборов на 810 участках будут наблюдать 1610 человек от палаты, а также наблюдатели от кандидатов, от политических партий.У каждого наблюдателя от палаты будет официальное направление и лист наблюдений. Наблюдатели прошли обучение, которое охватило все районы Бурятии. Прошли 33 семинара, на которых, в том числе, их обучали как поступать в той или иной ситуации.Татьяна Думнова надеется, что конфликтных ситуаций на голосовании удастся избежать. Среди наблюдателей, между прочим, есть немало блогеров, которые расскажут в своих блогах о ходе выборов. Координировать работу наблюдателей призван "Центр общественного наблюдения" из 15 человек (юристы, политологи, социологи и другие профессионалы). В день выборов он будет работать в Улан-Удэ на площадке Нацбиблиотеки, на четвертом этаже, как и на предыдущих выборах. 10 сентября Центр начнет работу в 8 часов утра и завершит в 21 час.Имеет ли право избиратель получив бюллетень вынести его за пределы избирательного участка? Например, если гражданин захочет взять его домой в качестве сувенира. Как отметили в Общественной палате Бурятии, он может вынести бюллетень, закон этого не запрещает.