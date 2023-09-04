Политика и власть 04.09.2023 в 12:08

Обращение Секретаря Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Цыденова

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Обращение Секретаря Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Цыденова

Дорогие земляки!

10 сентября пройдут выборы в Народный Хурал Республики Бурятия! Важно проголосовать за тех, кто достоин представлять интересы каждого из вас в парламенте республики.

Голосовать прошу за партию «Единая Россия»!

«Единая Россия» - это главный инициатор и двигатель всех позитивных изменений в Бурятии. В каждой построенной школе, детском садике, больнице, спортивной площадке есть вклад «Единой России». Позитивные изменения в промышленности, дорогах, образовании, культуре, здравоохранении, спорте Бурятии происходят при партийной поддержке. Мы доказали свою силу и эффективность!

Наша республика меняется к лучшему. Это общая заслуга всех жителей Бурятии. И я хочу поблагодарить всех, кто неравнодушен к своей малой родине и старается сделать ее лучше.

На каждых выборах мы собираем ваши наказы, объединяем их в «Народную программу» партии «Единая Россия». Принимая решения, республиканские министерства, районные и городские власти, депутаты опираются на ваши пожелания и мнения. Именно в этом и заключается власть народа. Голосуя за «Единую Россию», вы становитесь полноценными соавторами позитивных изменений в республике!

Я прошу каждого избирателя не оставаться в стороне. Ставьте нам задачи, поднимайте вопросы, предлагайте решения. Вы – и главная наша поддержка и опора, и самые строгие критики.

Очень важно, чтобы все пришли 10 сентября на избирательные участки и отдали свой голос за партию и кандидатов, которые способны принимать решения, нести ответственность и работать над развитием своего округа и всей Бурятии. Голосуйте за развитие! Голосуйте за «Единую Россию»!

 

Изготовитель: ООО «Номер один». ИНН 0323391880. Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7, офис 3.

Заказчик: избирательное объединение «Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 10 экз. Дата выпуска 31.08.2023. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 

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