Политика и власть 04.09.2023 в 16:12
Из Бурятии в зону СВО передали еще 7 автомобилей
Их выделили несколько организаций и больниц
Текст: Евгения Гармаева
За прошедшие две недели в столице Республики Бурятия состоялась передача еще семи транспортных средств в зону специальной военной операции.В этот раз свою лепту внесли Кабанская центральная районная больница, Республиканская клиническая инфекционная больница и Иволгинский лесхоз, Бурятавтодор. Автомобили распределены между несколькими бригадами.
Как отмечают в Минспорта Бурятии, за последние полгода на передовую при поддержке министерства и Молодежного центра направлено 35 автомобилей.
Фото: Министерство спорта и молодежной политики РБ