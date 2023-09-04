Политика и власть 04.09.2023 в 16:12

Из Бурятии в зону СВО передали еще 7 автомобилей

Их выделили несколько организаций и больниц
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Текст: Евгения Гармаева
Из Бурятии в зону СВО передали еще 7 автомобилей

За прошедшие две недели в столице Республики Бурятия состоялась передача еще семи транспортных средств в зону специальной военной операции.

В этот раз свою лепту внесли Кабанская центральная районная больница, Республиканская клиническая инфекционная больница и Иволгинский лесхоз, Бурятавтодор. Автомобили распределены между несколькими бригадами.

Как отмечают в Минспорта Бурятии, за последние полгода на передовую при поддержке министерства и Молодежного центра направлено 35 автомобилей.


Фото: Министерство спорта и молодежной политики РБ
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