Из Бурятии в зону СВО передали еще 7 автомобилей

За прошедшие две недели в столице Республики Бурятия состоялась передача еще семи транспортных средств в зону специальной военной операции.

В этот раз свою лепту внесли Кабанская центральная районная больница, Республиканская клиническая инфекционная больница и Иволгинский лесхоз, Бурятавтодор. Автомобили распределены между несколькими бригадами.Как отмечают в Минспорта Бурятии, за последние полгода на передовую при поддержке министерства и Молодежного центра направлено 35 автомобилей.