Политика и власть 05.09.2023 в 13:35

Глава Бурятии в ходе рабочей поездки посетил Иволгинский район

Алексей Цыденов побывал на проблемных объектах двух сел
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии в ходе рабочей поездки посетил Иволгинский район

4 сентября Глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки посетил Иволгинский район. Там он побывал в селах Оронгой и Ганзуринона на ряде объектов, требующих внимания. По каждому из них приняли соответствующие решения, сообщают в правительстве республики.

 Так, Алексей Цыденов посетил береговую линию реки Селенга на территории села Ганзурино, где происходит подмыв грунта. Интенсивность обрушения за последние 3 года постоянно менялась, на сегодняшний день участок обрушения составляет более 400 метров.

«Мы сейчас начнём отсыпать берег в селе Ганзурино, где уже к домам, к дороге подходит берег Селенги, смывает по несколько метров каждый год. Соответственно, требуется укрепление берега. Всего 450 м, цена вопроса в текущих ценах около 13 млн рублей. Постараемся в этом году уже сделать»,

 - отметил Алексей Цыденов.
В селе Оронгой стоит вопрос достройки сельского Дома культуры, который начал возводиться в местности РТС в 2021 году методом народной стройки. Глава сельского поселения «Оронгойское» Жамсо Цыренжапов рассказал Алексею Цыденову о ходе работ. Он отметил, что строительство завершено на 90%, и для завершения строительства объекта и ввода в эксплуатацию необходимо еще более 2 млн рублей. Таким образом, Правительством Бурятии будет оказана помощь в завершении строительства данного объекта.

В ходе работы Алексей Цыденова в селе Ганзурино проведен осмотр земельного участка под строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Отметим, что строительство ФАПов запланировано также и в селе Красноярово.

«Два ФАПа будут строиться в селах Красноярово и Ганзурино. Очень востребованы эти ФАПы. Сейчас они находятся либо в аварийном здании, либо в приспособленном здании. Это, наверное, чаяние всех жителей этих двух населенных пунктов и, конечно, мои большие мечты. Сегодня очень важно, что мы осмотрели, получили добро. Зампред правительства - министр здравоохранения Евгения Лудупова сказала, что эти ФАПы включены в программу модернизации первичного звена здравоохранения. В следующем году рассчитываем построиться»,

- пояснил глава Иволгинского района Николай Емонаков.
 Что касается вопроса ремонта школы в Ганзурино, то данное мероприятие будет проводиться планово в рамках программы капитального ремонта.

Фото: правительство Бурятии
Теги
иволгинский район

Все новости

В Улан-Удэ полиция увезла со школьной линейки ребенка, потерявшего сознание
05.09.2023 в 14:48
В Улан-Удэ разыскивают 39-летнего жителя
05.09.2023 в 14:19
В Бурятии мужчины во время перекура решили поймать суслика
05.09.2023 в 14:08
Только 1% жителей Улан-Удэ любит своего начальника
05.09.2023 в 13:49
Глава Бурятии в ходе рабочей поездки посетил Иволгинский район
05.09.2023 в 13:35
Центр «Мой бизнес» проводит тренинг «Оптимизация бизнес-процессов»
05.09.2023 в 12:51
Более 4 тысяч жителей Бурятии посетили спектакль «Живая вода»
05.09.2023 в 12:37
Юлия Жамбалова: "Состоялся сложный разговор"
05.09.2023 в 11:24
В Улан-Удэ курьеры мошенников идут под суд
05.09.2023 в 10:14
Курсирование поезда Иркутск-Забайкальск продлено до декабря 2023 года
05.09.2023 в 09:44
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Из Бурятии в зону СВО передали еще 7 автомобилей
Их выделили несколько организаций и больниц
04.09.2023 в 16:12
Обращение Секретаря Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Цыденова
04.09.2023 в 12:08
Выборы в Бурятии пройдут под наблюдением общественников
В республике вновь запущен "Центр общественного наблюдения"
04.09.2023 в 11:54
Глава Бурятии пообщался с жителями Кабанского района
Людей волнует состояние дорог, транспортная доступность и медицинская помощь
02.09.2023 в 10:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru