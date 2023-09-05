Глава Бурятии в ходе рабочей поездки посетил Иволгинский район

4 сентября Глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки посетил Иволгинский район. Там он побывал в селах Оронгой и Ганзуринона на ряде объектов, требующих внимания. По каждому из них приняли соответствующие решения, сообщают в правительстве республики.

Так, Алексей Цыденов посетил береговую линию реки Селенга на территории села Ганзурино, где происходит подмыв грунта. Интенсивность обрушения за последние 3 года постоянно менялась, на сегодняшний день участок обрушения составляет более 400 метров.

«Мы сейчас начнём отсыпать берег в селе Ганзурино, где уже к домам, к дороге подходит берег Селенги, смывает по несколько метров каждый год. Соответственно, требуется укрепление берега. Всего 450 м, цена вопроса в текущих ценах около 13 млн рублей. Постараемся в этом году уже сделать», - отметил Алексей Цыденов.



В селе Оронгой стоит вопрос достройки сельского Дома культуры, который начал возводиться в местности РТС в 2021 году методом народной стройки. Глава сельского поселения «Оронгойское» Жамсо Цыренжапов рассказал Алексею Цыденову о ходе работ. Он отметил, что строительство завершено на 90%, и для завершения строительства объекта и ввода в эксплуатацию необходимо еще более 2 млн рублей. Таким образом, Правительством Бурятии будет оказана помощь в завершении строительства данного объекта.

В ходе работы Алексей Цыденова в селе Ганзурино проведен осмотр земельного участка под строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Отметим, что строительство ФАПов запланировано также и в селе Красноярово.

«Два ФАПа будут строиться в селах Красноярово и Ганзурино. Очень востребованы эти ФАПы. Сейчас они находятся либо в аварийном здании, либо в приспособленном здании. Это, наверное, чаяние всех жителей этих двух населенных пунктов и, конечно, мои большие мечты. Сегодня очень важно, что мы осмотрели, получили добро. Зампред правительства - министр здравоохранения Евгения Лудупова сказала, что эти ФАПы включены в программу модернизации первичного звена здравоохранения. В следующем году рассчитываем построиться», - пояснил глава Иволгинского района Николай Емонаков.



Что касается вопроса ремонта школы в Ганзурино, то данное мероприятие будет проводиться планово в рамках программы капитального ремонта.