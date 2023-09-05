Политика и власть 05.09.2023 в 16:34

В Бурятии опровергли информацию о повторении частичной мобилизации

«Псевдо-приказ Шойгу» прокомментировали в правительстве
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии опровергли информацию о повторении частичной мобилизации

В российских соцсетях и мессенджерах опубликовали фотографию якобы приказа, подписанного Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Информацию опубликовали в том числе в бурятских пабликах.

В нем сказано, будто бы с 11 сентября представителям военных комиссариатов совместно с органами местного самоуправления необходимо «организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 000 граждан в срок не позднее 01.11.2023 года». Фото оказалось фейком.

«Распространяется ложная информация о введении якобы мобилизации. В сети гуляет сфабрикованный приказ Министра обороны РФ. Будьте бдительны и доверяйте только проверенным и официальным источникам».

 – сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
  Фото: Номер один

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