В Бурятии опровергли информацию о повторении частичной мобилизации

В российских соцсетях и мессенджерах опубликовали фотографию якобы приказа, подписанного Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Информацию опубликовали в том числе в бурятских пабликах.

В нем сказано, будто бы с 11 сентября представителям военных комиссариатов совместно с органами местного самоуправления необходимо «организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 000 граждан в срок не позднее 01.11.2023 года». Фото оказалось фейком.