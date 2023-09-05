Политика и власть 05.09.2023 в 16:34
В Бурятии опровергли информацию о повторении частичной мобилизации
«Псевдо-приказ Шойгу» прокомментировали в правительстве
Текст: Евгения Гармаева
В российских соцсетях и мессенджерах опубликовали фотографию якобы приказа, подписанного Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Информацию опубликовали в том числе в бурятских пабликах.
В нем сказано, будто бы с 11 сентября представителям военных комиссариатов совместно с органами местного самоуправления необходимо «организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 000 граждан в срок не позднее 01.11.2023 года». Фото оказалось фейком.
Фото: Номер один
«Распространяется ложная информация о введении якобы мобилизации. В сети гуляет сфабрикованный приказ Министра обороны РФ. Будьте бдительны и доверяйте только проверенным и официальным источникам».
– сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.