Политика и власть 07.09.2023 в 10:08

В Бурятии простятся с 23-летним военным, погибшим в Украине

У Булата Доржиева остались маленькие сын и дочь
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии простятся с 23-летним военным, погибшим в Украине

На СВО погиб выходец из Джидинского района Доржиев Булат Сергеевич. Об этом сообщают в газете «Джидинка».

 Булат родился в селе Верхний Бургалтай 13 января 2000 года. Он был четвёртым ребёнком в многодетной семье. В 2016 году закончил Петропавловскую вечернюю школу. В 2018 году был призван на срочную службу в армию.

За время службы принимал участие в совместных учениях: по обмену опытом в Монголии в 2021 году, в учениях «Селенга» в 2020 году, и на читинском полигоне «Цугол» в 2019 году. На СВО он отправился с первых дней. Сначала служил в должности сержанта, а затем его назначили командиром отделения Инженерно-саперного батальона.

Имел медаль Минобороны РФ «Участнику маневров войск Восток-2018».

«Учителя и одноклассники помнят Булата добрым, отзывчивым, ответственным учеником, товарищем, всегда готовым прийти на помощь в нужную минуту. Близкие и друзья отзываются о нем как о смелом, уверенном в себе, надежном и верном человеке. Булат был любящим мужем и заботливым отцом, внимательным сыном и братом. Он был верным другом и хорошим товарищем. У него остались: мать, жена, дочь сын, брат и сестра», 

- рассказали о погибшем в «Джидинке».
Прощание пройдет 8 сентября.

 
Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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