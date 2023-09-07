Политика и власть 07.09.2023 в 19:33

Многодетным – льготы, чиновникам – честная оценка

Пять предложений «Новых людей», которые отразятся на жизни Бурятии
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Текст: Номер один
Многодетным – льготы, чиновникам – честная оценка

Скоро Госдума вернётся к своей работе. А пока во фракции «Новые люди» подвели итоги работы над законами, которая шла этой весной и летом. Там составили топ-5 инициатив, которые напрямую касаются жизни Бурятии.

Вести прямую оценку чиновников предложил лидер фракции Алексей Нечаев. Это можно делать на «Госуслугах». Главы районов и городов, федеральные министры — каждый житель сможет оценить их по десятибалльной шкале. Если они два года подряд будут получать неудовлетворительную оценку, то уйдут в отставку. Люди получат реальную власть и будут влиять на систему управления. Такая система будет гораздо эффективнее, чем красивые отчёты, к которым так привыкли чиновники.

Ещё одно предложение, которое касается чиновников, озвучил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он выступил за то, чтобы пересадить их на российские автомобили. Владислав Даванков подчеркнул, что по такому пути шли все страны, которые развивали отечественный автопром. Такое же распоряжение дал президент Владимир Путин. Деньги на покупку новых российских автомобилей появятся, если распродать автопарк иномарок. Кстати, сам Владислав Даванков уже пересел на «Москвич».

Дать отсрочку отцам, которые воспитывают ребёнка до трёх лет, призвала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Это особенно актуально сейчас, когда призывной возраст подняли до 30 лет. В этом возрасте у многих уже есть семья и маленький ребёнок, которого нужно обеспечивать. Отсрочка полагается и тем, кто воспитывает ребёнка-инвалида до 18 лет.

Люди смогут сами выбирать, где ограничить скорость электросамокатов, а где их запретить вовсе. Это произойдёт, когда будет принят законопроект депутата Антона Ткачёва. Он отметил, что число аварий с участием самокатчиков постоянно растёт. Они то попадают под машины, то сбивают пешеходов на тротуарах. Законопроект Антона Ткачёва поможет навести порядок и сократить число ДТП.

Продвигать в школах здоровое питание и показывать, как на организм влияют газировка, чипсы и прочие вредные продукты. В этом суть предложения депутата Госдумы Ксении Горячевой. Для этого на уроках химии и биологии нужны наглядные эксперименты. Они покажут детям, как на организм влияет та или иная еда, и помогут сделать правильный выбор.

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