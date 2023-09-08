Политика и власть 08.09.2023 в 09:41

На выборах в Хурал Бурятии проголосуют арестанты

Специально для них в СИЗО Улан-Удэ откроют избирательный участок
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Текст: Константин Воронов
На выборах в Хурал Бурятии проголосуют арестанты
В УФСИН России по Республике Бурятия идет подготовка к выборам депутатов Народного Хурала, которые состоятся 10 сентября. Как сообщили в ведомстве, в день голосования в СИЗО-1 откроется избирательный участок №852.

В УФСИНе уточнили, что в соответствии с законодательством правом голосовать обладают подозреваемые и обвиняемые, численность которых на данный момент составляет более 400 человек.

«В ходе подготовки к выборам созданы рабочие группы, сформирована участковая избирательная комиссия, подготовлено помещение, где будет проходить голосование. Ежедневно проводится работа по уточнению списков избирателей, подготавливаются и составляются необходимые для голосования документы, осуществляется взаимодействие с территориальной избирательной комиссией по вопросам голосования», - рассказали в ведомстве.

Также проголосовать смогут осужденные, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, осужденные, содержащиеся под домашним арестом, и осужденные, состоящие на учете участков, функционирующих как исправительный центр при КП-3 и ИК-7.

Фото: «Номер один»
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