На выборах в Хурал Бурятии проголосуют арестанты

В УФСИН России по Республике Бурятия идет подготовка к выборам депутатов Народного Хурала, которые состоятся 10 сентября. Как сообщили в ведомстве, в день голосования в СИЗО-1 откроется избирательный участок №852.В УФСИНе уточнили, что в соответствии с законодательством правом голосовать обладают подозреваемые и обвиняемые, численность которых на данный момент составляет более 400 человек.«В ходе подготовки к выборам созданы рабочие группы, сформирована участковая избирательная комиссия, подготовлено помещение, где будет проходить голосование. Ежедневно проводится работа по уточнению списков избирателей, подготавливаются и составляются необходимые для голосования документы, осуществляется взаимодействие с территориальной избирательной комиссией по вопросам голосования», - рассказали в ведомстве.Также проголосовать смогут осужденные, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, осужденные, содержащиеся под домашним арестом, и осужденные, состоящие на учете участков, функционирующих как исправительный центр при КП-3 и ИК-7.Фото: «Номер один»