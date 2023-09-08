Политика и власть 08.09.2023 в 09:48
В Бурятии простятся с 41-летним мобилизованным, погибшим в Украине
Мужчины не стало 30 августа
Текст: Алена Завывалова
В республике проводят в последний путь Головченко Евгения Сергеевича, уроженца Кяхтинского района.
Евгений родился 1 октября 1981 года в городе Кяхта, вырос в многодетной семье, был четвертым ребенком. В 1988 году пошёл в первый класс Хоронхойской средней общеобразовательной школы. После 9-го класса поступил в Хоронхойское ПТУ-18, выбрав специальность «Плотник широкого профиля», успешно его окончил. В 1999 году пошел в армию, службу проходил в Гусиноозерске. Во время «срочки» его командировали в Чеченскую Республику. После демобилизации вернулся в БурятиюПоследнее время работал в ООО «Сервис». В сентябре прошлого года Евгения призвали на СВО в рамках частичной мобилизации. Погиб при выполнении поставленных задач 30 августа 2023 года.
У Евгения осталась любящая семья: мама, братья, сестры. Прощание и траурная церемония пройдут 9 сентября в его родном городе.
«Евгений Сергеевич был добрым, отзывчивым, трудолюбивым, общительным, дружелюбным человеком»,
- отмечают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».
Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"