В Бурятии простятся с 41-летним мобилизованным, погибшим в Украине

В республике проводят в последний путь Головченко Евгения Сергеевича, уроженца Кяхтинского района.

Евгений родился 1 октября 1981 года в городе Кяхта, вырос в многодетной семье, был четвертым ребенком. В 1988 году пошёл в первый класс Хоронхойской средней общеобразовательной школы. После 9-го класса поступил в Хоронхойское ПТУ-18, выбрав специальность «Плотник широкого профиля», успешно его окончил. В 1999 году пошел в армию, службу проходил в Гусиноозерске. Во время «срочки» его командировали в Чеченскую Республику. После демобилизации вернулся в Бурятию

«Евгений Сергеевич был добрым, отзывчивым, трудолюбивым, общительным, дружелюбным человеком»,

- отмечают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».



Последнее время работал в ООО «Сервис». В сентябре прошлого года Евгения призвали на СВО в рамках частичной мобилизации. Погиб при выполнении поставленных задач 30 августа 2023 года.У Евгения осталась любящая семья: мама, братья, сестры. Прощание и траурная церемония пройдут 9 сентября в его родном городе.