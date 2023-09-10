Политика и власть 10.09.2023 в 11:05

В Бурятии наблюдатели на участках голосования поделились впечатлениями

Они созвонились по видеосвязи с Центром общественного наблюдения Общественной палаты
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии наблюдатели на участках голосования поделились впечатлениями

Состоялся первый сеанс видеосвязи Центра общественного наблюдения Общественной палаты и наблюдателей на участках. Ниже – коротко о том, какая атмосфера на местах.

«Открытие выборов у нас прошло отлично. На 8:00 у нас уже было 15 избирателей. Радует, что у нас очень активно голосует и молодежь, и люди пенсионного возраста. Отдал свой голос заслуженный тренер Республики Бурятия, преподаватель детско-юношеской спортивной школы Чимитов Аюр Эрдынеевич. Также у нас был старейший избиратель – 80 лет. Явка на 10 утра очень активная».

– сообщает наблюдатель из участка в Баунтовском районе Лидия Пантина.
Наблюдатель одного из участков в Северо-Байкальском районе: «На данный момент голосование идет очень активно. Нарушений нет. Явка пока – 8,9%. Каких-то особенных событий не было, просто люди активно приходят голосовать с хорошим настроением под хорошую музыку и на красивом избирательном участке!»

Наблюдатель участка в Баргузинском районе: «У все в штатном режиме, все нормально, нарушений нет. Уже 781 человек проголосовали, явка - 5% на 10 часов. Все нормально!» 

Как сообщила Татьяна Думнова, которая возглавляет Центр общественного наблюдения, первый сеанс общения с районами прошел хорошо.

«Все общественные наблюдатели отметили активность избирателей. Люди активно идут, голосуют, - сказала она. - Центр общественного наблюдения за выборами продолжает свою работу. Уже поступил ряд звонков от наших избирателей. В основном люди интересовались, где находятся избирательные участки»

- резюмировала Татьяна Думнова.

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Фото: Центр общественного наблюдения Общественной палаты

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