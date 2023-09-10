Политика и власть 10.09.2023 в 11:19

Мэр Улан-Удэ принял участие в выборах

Он рассказал, почему важно принять участие в мероприятии
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Мэр Улан-Удэ принял участие в выборах

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проголосовал на своем участке, сообщает Центр общественного наблюдения Общественной палаты. Руководитель администрации города рассказал, почему важно принять участие в сегодняшних выборах каждому горожанину.

«Как мэр, гражданин, как житель своего округа и Улан-Удэ я отдал свой голос за будущее нашего города, нашей Бурятии. Вы видите, что город и республика развиваются, мы строим школы, детские сады, больницы, дороги и много всего. Я считаю, что останавливаться нельзя, темп набран, темп хороший. Тем более впереди у нас грандиозный, масштабный мастер-план города, который мы с нашей командой разработали, представили руководству страны и на самом высшем уровне его одобрили. Я сам проголосовал и призываю всех наших горожан, всех жителей Республики Бурятия прийти и сделать свой выбор!»

 - высказался Игорь Шутенков.


Фото: Центр общественного наблюдения Общественной палаты

Теги
выборы в хурал выборы 2023

Все новости

В Бурятии арестованные жители голосуют в СИЗО
10.09.2023 в 12:14
В Бурятии назвали лидеров по явке среди районов
10.09.2023 в 11:58
Жители Бурятии за неделю отдали интернет-мошенникам 23 миллиона рублей
10.09.2023 в 11:48
Мэр Улан-Удэ принял участие в выборах
10.09.2023 в 11:19
В Бурятии наблюдатели на участках голосования поделились впечатлениями
10.09.2023 в 11:05
Глава Бурятии проголосовал на выборах депутатов Народного Хурала
10.09.2023 в 09:36
В Бурятии для мамы участника СВО построили новый дом взамен сгоревшего
10.09.2023 в 08:00
61-летний бизнесмен из Улан-Удэ полгода добивался, чтобы его мобилизовали на СВО
10.09.2023 в 07:00
В Бурятии развивают медицинский туризм
09.09.2023 в 18:21
Глава Бурятии поздравил танкистов с их праздником
09.09.2023 в 18:08
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В Бурятии арестованные жители голосуют в СИЗО
В голосование принимают участие подследственные
10.09.2023 в 12:14
В Бурятии назвали лидеров по явке среди районов
Всего по республике проголосовали уже 39 231 человек
10.09.2023 в 11:58
В Бурятии наблюдатели на участках голосования поделились впечатлениями
Они созвонились по видеосвязи с Центром общественного наблюдения Общественной палаты
10.09.2023 в 11:05
Глава Бурятии проголосовал на выборах депутатов Народного Хурала
Алексей Цыденов призвал жителей республики принять участие в голосовании
10.09.2023 в 09:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru