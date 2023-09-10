Мэр Улан-Удэ принял участие в выборах

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проголосовал на своем участке, сообщает Центр общественного наблюдения Общественной палаты. Руководитель администрации города рассказал, почему важно принять участие в сегодняшних выборах каждому горожанину.

«Как мэр, гражданин, как житель своего округа и Улан-Удэ я отдал свой голос за будущее нашего города, нашей Бурятии. Вы видите, что город и республика развиваются, мы строим школы, детские сады, больницы, дороги и много всего. Я считаю, что останавливаться нельзя, темп набран, темп хороший. Тем более впереди у нас грандиозный, масштабный мастер-план города, который мы с нашей командой разработали, представили руководству страны и на самом высшем уровне его одобрили. Я сам проголосовал и призываю всех наших горожан, всех жителей Республики Бурятия прийти и сделать свой выбор!»



- высказался Игорь Шутенков.

