Политика и власть 10.09.2023 в 11:58
В Бурятии назвали лидеров по явке среди районов
Всего по республике проголосовали уже 39 231 человек
Текст: Евгения Гармаева
Из 691 603 зарегистрированных в Бурятии избирателей проголосовали 39 231 человек. Явка на 10 часов утра – 6%, сообщает Центр общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии.
Бичурский, Курумканский, Баунтовский районы: 12%.
Лидеры по явке среди районов республики:
Закаменский район: 18%;
Еравнинский район: 14%;
Бичурский, Курумканский, Баунтовский районы: 12%.
Фото: Номер один