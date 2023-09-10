В Бурятии арестованные жители голосуют в СИЗО

В Бурятии жители, находящиеся под арестом по причине следствия, тоже участвуют в голосованиях на выборах 10 сентября. В СИЗО города Улан-Удэ был открыт избирательный участок №20, там также работают общественные наблюдатели, отмечает Центр общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии.

«Мы только что прибыли с участка №20, где проводится голосование среди граждан, ожидающих своей статьи, будучи в заключении. Уже осужденные граждане не имеют права голосовать, но те, кто пока ещё находится под следствием – у них есть такое же право. В СИЗО проголосовало уже 327 человек, всего по списку должно быть 432», - рассказали наблюдатели от Общественной палаты РБ Наталья Кленина и Вера Кущенко.



Они сообщили, что голосование в СИЗО проходит в штатном режиме, на момент проведения проверки никаких нарушений не было обнаружено, все условия соблюдены.