Политика и власть 10.09.2023 в 12:14

В Бурятии арестованные жители голосуют в СИЗО

В голосование принимают участие подследственные
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии арестованные жители голосуют в СИЗО

В Бурятии жители, находящиеся под арестом по причине следствия, тоже участвуют в голосованиях на выборах 10 сентября. В СИЗО города Улан-Удэ был открыт избирательный участок №20, там также работают общественные наблюдатели, отмечает Центр общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии.

«Мы только что прибыли с участка №20, где проводится голосование среди граждан, ожидающих своей статьи, будучи в заключении. Уже осужденные граждане не имеют права голосовать, но те, кто пока ещё находится под следствием – у них есть такое же право. В СИЗО проголосовало уже 327 человек, всего по списку должно быть 432»,

 - рассказали наблюдатели от Общественной палаты РБ Наталья Кленина и Вера Кущенко.
Они сообщили, что голосование в СИЗО проходит в штатном режиме, на момент проведения проверки никаких нарушений не было обнаружено, все условия соблюдены.

«Подследственные активно голосуют, задают вопросы, если что-то непонятно. Среди голосующих было четыре человека, которые впервые принимают участие в голосованиях, мы им вручали подарки – блокноты и ручки, как впервые голосующим»,

 - добавила Вера Кущенко.

Фото: Центр общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии

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