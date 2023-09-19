Политика и власть 19.09.2023 в 16:45
В Бурятии стали известны все депутаты Хурала нового созыва
Обнародованы фамилии парламентариев, избранных по партийным спискам
Текст: Андрей Константинов
19 сентября Избирательная комиссия Бурятии утвердила общие результаты выборов в Народный Хурал, в том числе полный список избранных депутатов. Напомним, победители на одномандатных округах, которые составляют половину парламента, были известны уже на следующий день после выборов. А с депутатами, избранными по партийным спискам и составляющим вторую часть Хурала, полной ясности не было до сегодняшнего дня.
Согласно информации из самого Народного Хурала, по партийным спискам избраны следующие депутаты:
«Единая Россия»
- Белых Леонид Яковлевич
- Дондоков Вячеслав Баирович
- Горбатых Галина Алексеевна
- Жанаев Жамбал-Жамсо Николаевич
- Бардунаев Александр Владимирович
- Лыгденов Виталий Николаевич
- Бальжиров Саян Евгеньевич
- Кучумов Евгений Николаевич
- Рогачёва Марина Павловна
- Варфоломеев Александр Георгиевич
- Митапов Артём Андреевич
- Дондитов Эрдэнижап Владимирович
- Сахнов Анатолий Николаевич
- Ивахинова Инна Саяновна
- Баиров Баир Цыренович
- Итыгилов Михаил Юрьевич
- Доржиев Валерий Пурбуевич
- Ведерников Владимир Николаевич
- Баженова Татьяна Владимировна
- Зубарев Игорь Николаевич
- Михайлов Артём Александрович
- Парщиков Александр Викторович
КПРФ
- Малышенко Виктор Анатольевич
- Цыренов Баир Цыденович
- Флусов Александр Робертович
- Чимитцыренова Эржена Буянтуевна
- Нимаев Тимур Цыдыпович
- Дондоков Тумэн Цырендашиевич
«Новые люди»
- Матхеев Семен Сергеевич
- Хабитуев Владимир Германович
- Семенов Борис Олегович
ЛДПР
- Дорош Сергей Дмитриевич
- Жигжитов Бадмадоржо Содномбалович.
Как уже сообщал «Номер один», с учетом одномандатников в новом Хурале Бурятии будут заседать 51 депутат от «Единой России», 7 представителей КПРФ, 5 депутатов от «Новых людей» и 2 представителя ЛДПР. Еще один депутат – Лилия Деева – победила на выборах как самовыдвиженец.
Первая сессия обновленного парламента состоится 25 сентября. На ней депутаты выберут руководство Хурала и комитетов, а также своего представителя в Совете Федерации. До избрания спикера заседание будет вести старейший по возрасту депутат Леонид Белых.
Фото: Избирком Бурятии
Согласно информации из самого Народного Хурала, по партийным спискам избраны следующие депутаты:
«Единая Россия»
- Белых Леонид Яковлевич
- Дондоков Вячеслав Баирович
- Горбатых Галина Алексеевна
- Жанаев Жамбал-Жамсо Николаевич
- Бардунаев Александр Владимирович
- Лыгденов Виталий Николаевич
- Бальжиров Саян Евгеньевич
- Кучумов Евгений Николаевич
- Рогачёва Марина Павловна
- Варфоломеев Александр Георгиевич
- Митапов Артём Андреевич
- Дондитов Эрдэнижап Владимирович
- Сахнов Анатолий Николаевич
- Ивахинова Инна Саяновна
- Баиров Баир Цыренович
- Итыгилов Михаил Юрьевич
- Доржиев Валерий Пурбуевич
- Ведерников Владимир Николаевич
- Баженова Татьяна Владимировна
- Зубарев Игорь Николаевич
- Михайлов Артём Александрович
- Парщиков Александр Викторович
КПРФ
- Малышенко Виктор Анатольевич
- Цыренов Баир Цыденович
- Флусов Александр Робертович
- Чимитцыренова Эржена Буянтуевна
- Нимаев Тимур Цыдыпович
- Дондоков Тумэн Цырендашиевич
«Новые люди»
- Матхеев Семен Сергеевич
- Хабитуев Владимир Германович
- Семенов Борис Олегович
ЛДПР
- Дорош Сергей Дмитриевич
- Жигжитов Бадмадоржо Содномбалович.
Как уже сообщал «Номер один», с учетом одномандатников в новом Хурале Бурятии будут заседать 51 депутат от «Единой России», 7 представителей КПРФ, 5 депутатов от «Новых людей» и 2 представителя ЛДПР. Еще один депутат – Лилия Деева – победила на выборах как самовыдвиженец.
Первая сессия обновленного парламента состоится 25 сентября. На ней депутаты выберут руководство Хурала и комитетов, а также своего представителя в Совете Федерации. До избрания спикера заседание будет вести старейший по возрасту депутат Леонид Белых.
Фото: Избирком Бурятии
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