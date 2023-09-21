Обновленный Хурал Бурятии ждет скучное будущее

Впереди выборы спикера Хурала. А также «торги» за места председателей и зампредов хуральских комитетов. Но это уже совсем другая история.





Избирком Бурятии не спешил выдавать окончательные результаты выборов, оттягивая неизбежное. Но, в конце концов, окончательный расклад по партиям и их присутствию в новом созыве Хурала увидел свет. По сравнению с предыдущими созывами, этот получился очень уже провластным. А значит сессии парламента и прочие заседания будут проходить на порядок тише и спокойнее. Хорошо это или плохо?Прежде чем переходить к итогам этих выборов, вкратце вспомним предыдущие. Десять лет назад, в 2013 году, «Единая Россия» набрала всего 43,34%. Тогда партийный список партии возглавлял все еще глава, но уже теряющий популярность Вячеслав Наговицын. К тому же в выборах депутатов Хурала участвовали аж 22 политические партии, названия многих из которых исчезли из памяти людей сразу после дня голосования.Пять лет назад, в 2018 году, «Единая Россия» показала примерно такой же результат - 41,01% голосов. Но причины были иные: с одной стороны, партию «паровозом» тащил пользующийся мощной поддержкой населения глава Бурятии Алексей Цыденов. К тому же в тех выборах участвовало всего шесть партий. С другой стороны, на тот момент «Единая Россия» имела весьма подмоченную репутацию, на которой пятнами висели пенсионная реформа, повышение НДС и прочие вынужденные меры по затягиванию поясов.В этом году партия власти набрала, как известно, 60,84% голосов. И победила на абсолютном большинстве одномандатных округов, уступив лишь несколько из них. В чем причина такого прорыва?Во-первых, пенсионная реформа и прочие неурядицы пятилетней давности народом уже позабыты. А новых потрясений, компрометирующих «Единую Россию», не случилось. Поэтому информационное поле изначально было благоприятным.Во-вторых, конкуренты «единороссов» на этих выборах заметно ослабели. Каждого из них подробнее разберем ниже. Ну и, в-третьих, авторитет главы Бурятии никуда не делся, о чем говорят результаты прошлогодних выборов, где Алексей Цыденов набрал более 86%. Он активно выступал «паровозом», возглавив список и рискованно объявив, что несет ответственность за все, что делает партия.В-четвертых, сыграл свою роль и состав кандидатов от «ЕР» на этих выборах. Еще в апреле стало известно, что партия решила избавиться от политического балласта, подчистив президиум от засидевшихся кадров. Верховный орган регионального отделения партии покинули бизнесмены Андреян Зыбынов, Вячеслав Покацкий, бывший (уволенный) зампред по АПК Даба-Жалсан Чирипов и Лариса Крутиян (последняя ввиду болезни). Из политсовета партии убрали ветерана политики, экс-спикера Хурала Матвея Гершевича, оскандалившегося главу Кяхтинского района Бимбу Нимаева и директора Бичурского маслозавода Александра Савельева. Уже тогда было понятно, что никто из них мандат не получит.В общем, партия заметно обновила список кандидатов, что, видимо, понравилось электорату.В-пятых, крепкое плечо региональному отделению «ЕР» подставили «федералы». Это и визит Владимира Путина весной этого года, который утвердил мастер-план Улан-Удэ и газификацию Бурятии. Это и приезд премьера Михаила Мишустина, который тоже принял ряд решений, хоть и не таких ключевых. У населения твердо сформировалась привязка: Путин-Цыденов-«ЕР», и она тоже сработала.Не пошатнули позиций «единороссов» ЧС на севере Бурятии из-за прорыва дамбы, баталии вокруг изменений в закон о Байкале, разрешающих рубки деревьев (в некоторых случаях) и вялые попытки оппозиции раскачать недовольство населения, для которого, по правде говоря, есть некоторые основания.Раньше серьезную конкуренцию «единороссам» Бурятии составляло местное отделение КПРФ. Для сравнения, в 2018 году партия набрала 25,95%, а в конце полномочий Хурала фракция насчитывала аж 12 «красных» депутатов. Один из которых (Виктор Малышенко) даже возглавлял комитет по госустройству.Фракция все последние пять лет составляла серьезную силу. И хотя не могла особо повлиять на принимаемые Хуралом решения, но активно сопротивлялась, воевала, ругалась, кричала – в общем, привлекала внимание протестно настроенного электората, чем осложняла жизнь власти и заставляла правительство и «ЕР» быть осторожнее, выбирать правильные подходы и даже в каких-то случаях смягчать политику.Но к концу созыва сила БРО КПРФ стала угасать. Это было понятно еще в прошлом году, когда кандидат на главу республики Виктор Малышенко набрал стыдные 7,12%.Не повезло коммунистам и с кампанией этого года. Хотя ожидалось, что на контрасте с вялой работой в прошлом году уж теперь то КПРФ покажет кузькину мать. Не показали. Более того, «красных» преследовали неудачи, которые так или иначе сказались на результатах выборов.Взять хотя бы скандал с первой пятеркой партийного списка коммунистов, которая в самый разгар кампании превратилась в четверку. Произошло это после того, как избирком республики исключил из списка Татьяну Баслову.Впрочем, коммунисты сознательно не донесли в ведомство все необходимые документы, ведь к тому моменту выяснилось, что госпожа Баслова может иметь отношение к сомнительным, с точки зрения закона, финансовым манипуляциям и что правоохранительные органы уже всерьез заинтересовались ее персоной.Не очень продуктивными получились и попытки КПРФ сыграть на самых болезненных для электората и власти темах. Например, митинг на злободневную «мусорную» тему собрал не более 50 человек.В итоге – 17,08% голосов за КПРФ и лишь одна победа на одномандатном округе в Прибайкальском районе. На которой остановимся подробнее.Здесь одномандатником неожиданно выступил сменивший партийную прописку Сергей Мезенин – в прошлом «эсер», один из самых заметных и громких депутатов пятого созыва. В 2018 году его политическая звезда закатилась – он потерпел поражение на выборах. Во многом благодаря громкому скандалу с наездом внедорожником «Тойота Ленд Крузер 200», за рулем которого находился тогда еще народный избранник, на сотрудника ГИБДД в День Победы.Что заставило его вспомнить былое, а коммунистов – довериться столь неоднозначному кандидату, решительно непонятно. Когда началась кампания, вокруг Мезенина тут же начали происходить скандалы. Например, сбор подписей с жителей Прибайкалья в его поддержку стал поводом для различных публикаций, ведь кандидатам в Хурал никакие подписи не нужны.Несмотря на все это, господин Мезенин преуспел. Более того, стал единственным, кто от КПРФ победил на одномандатном округе.Даже такие «тяжеловесы», по местным меркам, как Баир Цыренов и Виктор Малышенко, уступили свои одномандатные округа. Что интересно – оба проиграли кандидатам от «Новых людей», то есть дебютантам.По итогам голосования партия получит в Хурале жалкие семь мест. Минус пять мандатов по сравнению с предыдущим созывом – это серьезный удар по авторитету партии.Кстати, о «Новых людях». Эта партия в 2018 году еще не существовала, поэтому сравнение будет не с предыдущими хуральскими выборами, а с результатами последних лет.В 2020 году на выборах депутатов Госдумы «Новые люди» набрали 11,22%. Это стало оглушительным дебютом для партии, которая впервые вышла на политическую арену республики. Кандидат в депутаты Госдумы Максим Бувалин, который также впервые предстал перед электоратом, набрал тогда 6,35%. Что тоже очень даже неплохо.В прошлом году на выборах главы Бурятии партия показала чуть более скромный результат - кандидат Семен Матхеев набрал 2,35% голосов. Но здесь надо понимать, что соперником был Алексей Цыденов, а все три кандидата от оппозиции не смогли в сумме набрать и 15%.Вот что писал «Номер один» тогда о «Новых людях» в материале про итоги выборов главы:«Таким образом, «Новые люди» получают реальный шанс заполучить места в Народном Хурале. На фоне устаревшей стратегии КПРФ, обезглавленной ЛДПР и изголодавшегося по новым лицам и партиям избирателя на выборах в 2023 году «Новые люди» имеют неплохие шансы стать новой политической силой, которая придет на смену старой оппозиции».Наш прогноз в итоге стал пророческим. Ведь «Новые люди» получили пять мандатов в Народном Хурале, что всего на два меньше, чем у грозной (в прошлом) КПРФ, считавшейся главной оппозиционной политической силой.Во время кампании, впрочем, «новолюды» тоже не обошлись без скандалов. Самый любопытный из них – история с сорванными плакатами. В своем посте об испорченных плакатах «Новые люди» с легким восторгом насмехались над «конкурентами», которые пошли на такую низость, «испугавшись» новой прогрессивной партии.«Нам не жалко денег и времени на новые плакаты. Сделать это сейчас можно быстро и дешево. Мы в недоумении от поведения наших оппонентов, которые снова наступают на те же грабли. Ребят, ну вы реально думаете, что, срывая наш плакат, навредите нам? Что вы хотите сказать своим поступком? Что не хотите перемен? Что хотите и дальше выживать, а не достойно жить? Или вам просто нечего нам ответить? Что ж, тот, кто думает и действует как гопник, и есть гопник».Позже, впрочем, оказалось, что тем самым «гопником» оказался представитель их же партии Александр Цыденов, который, срывая плакаты собственной партии, умудрился попасть на видео. Зачем он это сделал, до сих пор непонятно. Возможно, обиделся на то, что его не включили в первую пятерку списка, возможно, это была спланированная акция «новолюдов», реализация которой оставила желать лучшего. А может, были еще какие-то причины, о которых мы ничего не знаем.Попытки воевать с «Новыми людьми» активно предпринимали в ЛДПР, которые то жалобу настрочат, то упомянут их в речи. К примеру, лидер партии Леонид Слуцкий, который побывал в Бурятии, чтобы поддержать местное отделение и напомнить избирателям, что со смертью Жириновского ничего не закончилось, очень толсто намекал на некое противостояние с «новолюдами». Дескать, сегодня в Бурятии момент истины - либо партия сохраняет свое представительство в Народном Хурале республики и продолжает эффективно работать на благо жителей региона, либо некие «новые люди, которые взялись из ниоткуда», возьмут лишние голоса.«Президент и правительство сегодня слышат ЛДПР как никогда раньше. Мы двигаемся только вперед. Оставаясь на позициях Жириновского, мы развиваем программы, направленные на нашу лучшую в мире молодежь, на экономику и социальную сферу, поддержку тех, кто нас защищает сегодня на передовой. Буряты там воюют очень и очень эффективно. Это настоящие воины, и они делают чрезвычайно много для того, чтобы нам приблизиться к победе!» - говорил Слуцкий на встрече с активистами Бурятского регионального отделения.В качестве благотворительности с главным «соколом» встретился даже глава Бурятии Цыденов. Который, пользуясь случаем, заручился поддержкой лидера партии по поводу поправок в уже упомянутый закон о Байкал.«Не так давно мы приняли очень жесткие природоохранные нормы, потому что искренне хотели сберечь этот грандиозный пресный водоем для будущих поколений, а в итоге создали невыносимые и даже опасные условия для нынешнего поколения жителей Прибайкалья. А это чревато тем, что в итоге пострадает и само озеро. Уверен, что уже в ближайшую осеннюю сессию Госдумы мы сможем разработать и принять компромиссные поправки, которые сохранят законодательный «щит» Байкала но и успокоят тысячи местных жителей», - заявил Слуцкий на этой встрече.Что касается скандалов, то были различные неподтвержденные вбросы по поводу лидера Бурятского отделения ЛДПР Сергея Дороша, в которых его обвиняли в непотребствах разного рода. Но дальше телеграм-каналов дело не пошло.В любом случае ни память о Жириновском, ни авторитет Слуцкого, ни даже «благотворительность» главы Бурятии не помогли ЛДПР улучшить или хотя бы удержать результат выборов 2018 года. Если тогда «соколы» набрали 11,94%, то сегодня едва-едва преодолели 5%-ный барьер, набрав 6,16%. В итоге в Хурале будут сидеть лишь два депутата от партии против четырех в предыдущем созыве.Но самая печальная история провала про Бурятское отделение партии «Справедливая Россия – За Правду». В 2018 году «эсеры» набрали уверенные 9,41% голосов. И хотя результат их был скромнее, чем у ЛДПР, хуральская фракция за счет одномандатников получилась более многочисленной – пять человек.Были у «эсеров» и свои «звезды». Например, Иринчей Матханов – представитель ныне угасшего клана Матхановых, бизнесмен, бывший владелец печально известного «Байкалфарма», гостиниц в Улан-Удэ и прочих активов. Он, собственно, и возглавлял партию долгие годы. Пока в конце прошлого года не случилась судьбоносная партийная конференция.На ней господин Матханов выступил с прощальным докладом о работе партии, рассказал, что делается и зачем.«Региональное отделение и партия в целом воспринимаются властью и обществом как самостоятельная, уверенная, динамично развивающаяся политическая сила. В нынешнем году нам исполнилось 16 лет», - рапортовал он.После этого встал вопрос о выборе лидера бурятских «справедливороссов». Как выяснилось, устав партии накладывает ограничение на количество сроков подряд, в течение которых один человек может занимать пост. Поэтому предложили кандидатуру другого бизнесмена – агрария Сергея Пашинского. Который гораздо менее публичен и активен, чем Иринчей Матханов.«То, что меня избрали, оказали доверие, для меня большая ответственность. Это говорит о том, что нужно продолжать трудиться. Не за горами выборы в высший законодательный орган власти Республики Бурятия - Народный Хурал. Осталось меньше года», - отметил Сергей Пашинский после оглашения итогов голосования.Он обещал, что работа партии будет активизироваться. Прежде всего в местных отделениях. И заявил, что при его руководстве бурятские «справедливороссы» продолжат принимать достойное участие в жизни республики. Иринчей Матханов, со своей стороны, заверил однопартийцев, что продолжит оставаться активным членом «Справедливой России» и будет помогать развитию регионального отделения. «Будем все вместе собираться, принимать решения, работать», - говорил он.На деле же произошло совсем другое. Никакой активизации, никакого участия, никакой активности. «Эсеры» «слили» выборы в Хурал и не смогли преодолеть даже 5%-ный барьер, оставшись за бортом республиканского парламента.Никто не прошел и на одномандатных округах. Хотя большие надежды возлагали на Оксану Бухольцеву, которая не так давно вернулась с Донбасса, где по своей воле работала учителем, участвуя в заседаниях Хурала по видеосвязи.Поражение на округе она восприняла достойно. И даже поздравила обошедшего ее «единоросса» Андрея Невьянцева: «Поздравляю с победой в честной борьбе на выборах в Народный Хурал. Желаю вам плодотворной работы на благо Республики Бурятия и города Северобайкальска. Удачи вам во всех делах, - писала она. - Хочу от всего сердца поблагодарить каждого, кто пришел на выборы, и отдельно тех, кто отдал свой голос за меня. Спасибо вам огромное за доверие. Жизнь каждому предоставляет новые возможности и надо максимально ими воспользоваться! Немного отдохнуть и вперед!».Что теперь будет с местным отделением «эсеров», решительно непонятно. Не исключено, что оно развалится и до следующих выборов в Хурал не доживет. Впрочем, поживем-увидим.В итоге, как мы уже сказали, новый созыв Хурала получился «единороссовским». Так уж сложилось: где-то оппозиция провалилась из-за своих же «косяков», где-то партия власти очень уж активно обрабатывала избирателей.Чем чреват такой перекос в республиканском парламенте? По сути, в Хурале не осталось никакой сдерживающей силы, способной хоть немного остужать пыл исполнительной власти республики. Теперь, учитывая, что оппозиция на законодательном уровне вообще ни на что не способна, парламент Бурятии превратится в печатную машинку правительства республики.Разве что бурления начнут происходить внутри фракции «ЕР». Что тоже весьма вероятно, ведь депутаты – люди непредсказуемые и никогда не знаешь, что они могут выкинуть.Фото:«Номер один»