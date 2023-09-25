Политика и власть 25.09.2023 в 10:29

В Бурятии вновь избранный Хурал собрался на первую сессию

Депутатам предстоит выбрать председателя парламента и глав комитетов
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии вновь избранный Хурал собрался на первую сессию
В Бурятии начала работу первая сессия Народного Хурала нового созыва. Полномочия председателя исполняет старейший депутат – экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых.

Сессия началась с вручения народным избранникам депутатских значков. После чего к депутатам обратился глава республики Алексей Цыденов.

- Наши жители доверили нам на следующие пять лет работать на благо республики. Говорю «нам», потому что вместе с вами шел на выборы. И вместе с вами несу ответственность за настоящее и будущее нашей республики. Хочу вместе с вами поблагодарить всех наших жителей за понимание и поддержку. Все депутаты - люди состоявшиеся, люди со своим профессиональным и жизненным опытом. Я уверен, что вы все искренне, с полной самоотдачей будете работать на благо нашей республики и благо нашей России. Сил вам, мудрости, слушать людей, помогать им. Уверен, что Народный Хурал и правительство в единой команде, и мы все сможем, – сказал глава.

Кроме того, с обращением к депутатам выступил и Леонид Белых. Он отметил, что выборы проходили в непростое время, и поэтому наказы избирателей тоже были сложными. И призвал парламентариев быть на связи с жителями.

- Хурал должен быть единый, сплоченный. Чтобы люди на нас надеялись и радовались. Потому что они от нас ждут результатов. Посмотрите: Алексей Самбуевич с правительством, мэр – что творят! Строительство дорог, мастер-план. Ведь не зря же к нам приехал президент страны, председатель правительства. Так просто не приезжают. Это большая заслуга Алексея Самбуевича. Мы рады, что у нас такое сплоченное правительство. И такой же сплоченный должен быть Хурал, - сказал Леонид Белых.

Также на первой сессии депутаты успели утвердить состав нескольких комиссий.

Фото: «Номер один»
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