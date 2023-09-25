Новый Народный Хурал Бурятии снова возглавил Владимир Павлов

Главным вопросом сегодняшней повестки первой сессии Хурала Бурятии стало избрание председателя республиканского парламента. На эту должность было внесено две кандидатуры. Первую внесла фракция «Единой России» - партия власти предложила сохранить этот пост за Владимиром Павловым, который возглавлял предыдущий созыв. Фракция КПРФ же выдвинула Виктора Малышенко, который в прошлом созыве руководил комитетом по госустройству.Обоим кандидатам позволили высказаться перед голосованием. Владимир Павлов обратил внимание на то, что депутатам предстоит продолжить поддержку СВО. Причем не только на законодательном уровне:- Депутатами Народного Хурала 6 созыва и аппаратом Народного Хурала мы неоднократно оказывали материальную помощь участникам специальной военной операции на приобретение всего необходимого военного оборудования, вплоть до автомобилей. Уверен, что депутаты 7 созыва будут следовать этому направлению, совместно решать, как мы будем помогать, в том числе и из личных средств, - сказал он.Среди задач на новый срок он отметил увеличение собственных доходов республиканского бюджета, поддержку, малого и среднего предпринимательства, выполнение социальных обязательств перед жителями республики, поддержку социально значимых отраслей, таких как образование, здравоохранение, культура и спорт.- И здесь, в этой части, сделано достаточно много, особенно в части укрепления материально-технической базы. Вы знаете, что порядка 40 школ построено, десятки детских садов, дороги – очень долго можно перечислять. Есть и нерешенные проблемы, которые остро стоят. Например, обеспечение жильем детей-сирот. У нас буквально несколько лет назад потребность была в пределах 13 млрд рублей. А в эти годы, в связи с изменением цены на жилье, уже около 17 млрд рублей. Понятно, что мы эту проблему не можем решить только собственными ресурсами, - говорил он.Также, по словам Владимира Павлова, нужно уделить большое внимание сельским территориям, а также эффективно взаимодействовать с органами местного самоуправления.- В своем коротком докладе я только назвал некоторые основные моменты, над которыми нам надо работать. А в целом предстоит огромная системная работа. Нужно работать, используя опыт предыдущих созывов. Нужно решать общую задачу: это повышение уровня благосостояния жителей, качества жизни. Мы должны в своей работе дойти от глобальных вопросов до каждого жителя. Потому что самая главная власть – это народ. Убежден, что у нас с вами все получится, потому что мы вместе, а когда мы вместе, мы сила, - говорил он.Виктор Малышенко, который также выступил перед депутатами, рассказал об основных принципах, которые, по его мнению, должны лежать в основе работы законодательного собрания.- Очень важно, чтобы вновь сформированный Народный Хурал отражал мнения тысяч наших земляков. И не только тех, кто пришел на выборы 10 сентября и проголосовал, но и тех, кто не пришел, потому что утратил веру в честные и открытые выборы. А таких, к сожалению, большинство, - говорил он. - Работа Народного Хурала должна строиться на возможности компромисса политических и общественных сил. Должна быть создана здоровая основа для создания эффективной независимой законодательной ветви, определенная система сдержек и противовесов.Отдельно он остановился на статусе Народного Хурала и его репутации, которая, по мнению, парламентария, нуждается в улучшении.- Ни для кого не секрет, что сегодня в обществе образ бурятского парламента выглядит как виновник всех бед и проблем на фоне героического труда главы Республики Бурятия и правительства. Парламент превратился в орган, озвучивающий уже принятые непопулярные решения, а его работа заключается в принятии внесенных зачастую с нарушением сроков законопроектов. Сегодня время и народ ждут от нас другого. Люди ждут от нас перспективу для себя и для своих детей, - говорил депутат.При этом, по словам Виктора Малышенко, построить социализм в отдельно взятой республике не получится. Но можно создать комфортные условия для жителей.- Для этого нам необходимо навести порядок в сфере ЖКХ. Взять под контроль «ЭкоАльянс», ТГК-14, работать над снижением тарифов. Мы должны принять законы, дающие льготы для наших граждан, расширить льготы для детей войны. Принятие закона, упрощающего получение статуса ветерана труда Республики Бурятия. Дополнительные социальные гарантии для семей и участников СВО, дополнительные меры поддержки для врачей и медицинских работников, учителей и педагогов. Увеличение заработной платы бюджетников. Создание рабочих мест с достойной заработной платой на селе и в городе. Введение прямых выборов глав муниципальных образований в Республике Бурятия, - перечислял он.Впрочем, по итогам тайного голосования Виктор Малышенко набрал всего 8 голосов. За Владимира Павлова же проголосовал 55 депутатов парламента. Таким образом, последний снова возглавил Народный Хурал.Фото: «Номер один»