Политика и власть 29.09.2023 в 09:43
Александра Варфоломеева наградили Орденом Дружбы
Сенатор отмечен за активное законотворчество и добросовестную работу
Текст: Андрей Константинов
Указом президента России сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев награждён Орденом Дружбы за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщили в пресс-службе Хурала Бурятии.
«Это награда олицетворяет стремление Александра Георгиевича к качеству и результатам, а также отражает уважение и признание со стороны президента», - отметили в республиканском парламенте.
Напомним, Александр Варфоломеев с 1997 по 2013 год возглавлял телерадиокомпанию «Бурятия». В 2013 году он был избран представителем Народного Хурала Бурятии в Совете Федерации. С тех пор на должность сенатора г-н Варфоломеев переизбирался дважды – в 2018-м и в 2023-м году.
Фото: «Номер один»
«Это награда олицетворяет стремление Александра Георгиевича к качеству и результатам, а также отражает уважение и признание со стороны президента», - отметили в республиканском парламенте.
Напомним, Александр Варфоломеев с 1997 по 2013 год возглавлял телерадиокомпанию «Бурятия». В 2013 году он был избран представителем Народного Хурала Бурятии в Совете Федерации. С тех пор на должность сенатора г-н Варфоломеев переизбирался дважды – в 2018-м и в 2023-м году.
Фото: «Номер один»
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