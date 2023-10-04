Политика и власть 04.10.2023 в 10:07

В Бурятии работает делегация из Республики Беларусь

Стороны обсудят торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии работает делегация из Республики Беларусь
В Бурятию прибыла делегация из Республики Беларусь. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, рабочая программа визита началась с возложения цветов к Мемориалу Победы в Улан-Удэ. В сопровождении первого зампреда правительства Бурятии Всеволода Мухина члены делегации почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы к памятнику Константину Рокоссовскому и Вечному огню.

Делегацию из Беларуси возглавляет председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков. Цель визита – обсуждение вопросов развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Бурятией.

Фото: пресс-служба правительства РБ
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