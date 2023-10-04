В Бурятии работает делегация из Республики Беларусь

В Бурятию прибыла делегация из Республики Беларусь. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, рабочая программа визита началась с возложения цветов к Мемориалу Победы в Улан-Удэ. В сопровождении первого зампреда правительства Бурятии Всеволода Мухина члены делегации почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы к памятнику Константину Рокоссовскому и Вечному огню.Делегацию из Беларуси возглавляет председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков. Цель визита – обсуждение вопросов развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Республикой Беларусь и Бурятией.Фото: пресс-служба правительства РБ