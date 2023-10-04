Политика и власть 04.10.2023 в 11:12

Столица Бурятии в новом дизайне

На 44-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов одобрили введение единого стиля для строящихся домов
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Текст: Евгения Гармаева
Столица Бурятии в новом дизайне
Несмотря на перемены, Улан-Удэнский горсовет не сбавляет обороты: 44-ю сессию депутаты провели в новом составе - 22 человека (всего 23) и рассмотрели 26 вопросов повестки. Народные избранники торжественно проводили семерых коллег, покинувших свои должности в связи с избранием в Народный Хурал, и решили вопросы из разных сфер. Так, на сессии приняли ряд требований к внешнему облику будущих новостроек города, назначили новых председателей комитетов, а также утвердили перечень наказов избирателей на 2023 год.

Опустевшие кресла

Прошедшие выборы 11 сентября весьма заметно отразились на горсовете. Из 30 депутатов семеро написали заявления о досрочном прекращении полномочий в связи с избранием в Народный Хурал. На 44-й сессии народные избранники проголосовали единогласно, сняв депутатские полномочия со своих коллег.

- Уважаемые депутаты, вот мы и отпустили наших коллег. Все дружно единогласно проголосовали. Пожелаем нашим коллегам-депутатам, чтобы они плодотворно работали во благо наших жителей города Улан-Удэ и Республики Бурятия в Народном Хурале. Мы будем с вами взаимодействовать: и горсовет, и администрация города, и мэр города. Всегда рады видеть вас! - высказался председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

Стоит отметить, что с увольнением депутатов, соответственно, оскудел состав профильных комитетов горсовета. Так, Анатолий Сахнов был заместителем председателя комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию, а состояли в его команде депутаты Вадим Бредний и Геннадий Бадмаев. Ушедший в Хурал Денис Гармаев возглавлял комитет по социальной политике, в комитете также состояла Елена Вахрушкинова. Долгор Норбоева была председателем комитета по финансовым, экономическим вопросам и бюджету, а Саян Бальжиров - зампредседателя по местному самоуправлению, правопорядку и законности.

В связи с уходом на сессии также назначили новых председателей двух комитетов. Так, на должность председателя комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского городского Совета депутатов назначили Дмитрия Путилина.

- Благодарю за доверие и поддержку моей кандидатуры. Это большая честь и большая ответственность, со своей стороны приложу все усилия для эффективной и совместной работы  как с администрацией города Улан-Удэ, так и с горсоветом. Спасибо, коллеги,   - прокомментировал Дмитрий Путилин.

Комитет по социальной политике горсовета возглавил Денис Егоров, депутат округа № 20.

- Уважаемые коллеги, спасибо огромное за оказанное доверие, понимаю всю ответственность, готов к совместной плодотворной работе на благо жителей города, - отметил Денис Егоров.

Кроме того, избрали замов новых председателей: в финансовом комитете –  Михаила Гергенова. Зампредседателями: комитета по местному самоуправлению назначили Анатолия Перепелицу, комитета по градостроительной политике – Саяна Холхоева.

Взгляд на город

Одними из самых обсуждаемых вопросов сессии стали новые требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства города.

Не секрет, что внешний вид Улан-Удэ много лет становится предметом критики – жителей смущает хаотичный стиль зданий, не сочетающиеся между собой кричащие цвета домов, громоздкие рекламные конструкции на крышах, фасадах и т. д. С докладом выступил и. о. председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Валентин Атанов.

Так, новые требования касаются выбора цвета для всего здания и его элементов, отделочных и строительных материалов, цвета подсветки фасадов, ограждения, композиционных акцентов. Если застройщик решит возвести на здании громоздкие конструкции, он также должен сделать это по согласованию. Это же касается техники на зданиях: кондиционеров, вентиляции и прочего оборудования. На сессии единогласно поддержали введение единого архитектурного дизайна города.

- На сессии мы погрузились в новый федеральный закон, согласно ему, органы местного самоуправления могут руководствоваться архитектурным обликом города. Теперь облик зданий будут согласовывать: фасады, крыльца, кровли. Раньше такой возможности не было. Тем самым мы сможем добиться красивого вида города, - отметил председатель градостроительного комитета Василий Цыремпилов.

Время на пересадку

На сессии также утвердили перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы на 2023 год. Напомним, в этом году в планах 262 наказа. Ежегодно на исполнение запросов горожан выделяется 120 млн рублей – по 4 млн на каждый депутатский избирательный округ.

Кроме того, депутаты поддержали увеличение срока действия пересадочного тарифа - с одного часа до полутора. Об этом попросили сами жители. Речь идет о льготе на проезд - горожане могут воспользоваться муниципальным транспортом, а затем пересесть на трамвай (и наоборот), но при этом заплатить только за одну поездку. Главное условие – воспользоваться одной и той же банковской картой в течение полутора часов.

- Мы увеличиваем время во второй раз по запросам жителей. Первоначально мы расширили время с 40 до 60 минут. Сейчас нагрузка на дороги увеличивается, плотность тоже растет, поэтому хорошо, что мы своевременно это решение обсудили, жители смогут более активно пользоваться пересадочным тарифом, соответственно, это разгрузит дороги,- прокомментировал Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов.

Пересадочный тариф охватывает десять маршрутов МУП «Городские маршруты» и все трамваи. На сегодня услугой воспользовалось свыше 90 тыс. человек. Как сообщал «Номер один», в настоящее время МУП «Городские маршруты» занимает 15 – 20% рынка пассажироперевозок города. Еще 20% - муниципальный трамвай.  Стоит цель, чтобы «муниципалы» заняли как минимум половину рынка.

По итогу, несмотря на уменьшившийся состав, сессия прошла без инцидентов. Депутаты обещают продолжать работу более усердно, не оставляя горожан и их наказы без должного внимания.


Фото: пресс-служба горсовета
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