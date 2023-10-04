Политика и власть 04.10.2023 в 11:43

Главного полицейского Улан-Удэ перевели в Хабаровский край

Дмитрий Семенов возглавлял городскую полицию семь лет
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Главного полицейского Улан-Удэ перевели в Хабаровский край
Начальник Управления МВД России по Улан-Удэ Дмитрий Семенов с 29 сентября назначен на должность замначальника Управления МВД России по Хабаровскому краю. В должности начальника полиции Улан-Удэ он проработал 7 лет. Сегодня на планерном совещании в мэрии Дмитрия Семенова наградили Почетной грамотой администрации Улан-Удэ.

- Семь лет службы – это большой срок, у нас с вами было понимание, взаимодействие. Я хотел бы отметить ваш профессионализм и ваши человеческие качества. Вопросов и задач по нашему взаимодействию много, но всегда был отклик на все насущные городские проблемы, - отметил первый заместитель мэра Олег Екимовский.

В свою очередь, Дмитрий Семенов заверил, что дальнейшая ротация по руководящим должностям пройдет внутри управления из действующих сотрудников.

- Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за совместный труд на благо нашего города. Было выполнено много задач в области охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения и других. Я как руководитель территориального органа всегда находил поддержку у мэра города, председателя городского Совета депутатов, депутатского корпуса и у вас, руководителей – все вопросы решались оперативно, - сказал Дмитрий Семенов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
МВД

Все новости

Главного полицейского Улан-Удэ перевели в Хабаровский край
04.10.2023 в 11:43
В Бурятии ограничат движение через железнодорожные переезды в поселках Селенгинск и Нюки
04.10.2023 в 11:33
Стартап молодых учёных из ВСГУТУ поддержит Фонд содействия инноваций
04.10.2023 в 11:28
Столица Бурятии в новом дизайне
04.10.2023 в 11:12
В Бурятии работает делегация из Республики Беларусь
04.10.2023 в 10:07
В Бурятии мусором занялся омбудсмен
04.10.2023 в 09:54
В Бурятии паника с африканской чумой свиней оказалось напрасной
04.10.2023 в 09:13
В Улан-Удэ будут судить бывшего министра
04.10.2023 в 09:12
Овощной заговор
04.10.2023 в 09:00
Шлагбаум во дворе многоквартирного дома
04.10.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

Читайте также
Столица Бурятии в новом дизайне
На 44-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов одобрили введение единого стиля для строящихся домов
04.10.2023 в 11:12
В Бурятии работает делегация из Республики Беларусь
Стороны обсудят торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество
04.10.2023 в 10:07
Улан-Удэ и Минск будут дружить
Столица Бурятии теперь побратим одного из районов столицы Беларуси
03.10.2023 в 15:00
В Хурале Бурятии один Варфоломеев заменил другого
Мандат избранного сенатором Александра Варфоломеева передали его тёзке-однофамильцу
03.10.2023 в 11:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru