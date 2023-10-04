Главного полицейского Улан-Удэ перевели в Хабаровский край

Начальник Управления МВД России по Улан-Удэ Дмитрий Семенов с 29 сентября назначен на должность замначальника Управления МВД России по Хабаровскому краю. В должности начальника полиции Улан-Удэ он проработал 7 лет. Сегодня на планерном совещании в мэрии Дмитрия Семенова наградили Почетной грамотой администрации Улан-Удэ.- Семь лет службы – это большой срок, у нас с вами было понимание, взаимодействие. Я хотел бы отметить ваш профессионализм и ваши человеческие качества. Вопросов и задач по нашему взаимодействию много, но всегда был отклик на все насущные городские проблемы, - отметил первый заместитель мэра Олег Екимовский.В свою очередь, Дмитрий Семенов заверил, что дальнейшая ротация по руководящим должностям пройдет внутри управления из действующих сотрудников.- Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за совместный труд на благо нашего города. Было выполнено много задач в области охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения и других. Я как руководитель территориального органа всегда находил поддержку у мэра города, председателя городского Совета депутатов, депутатского корпуса и у вас, руководителей – все вопросы решались оперативно, - сказал Дмитрий Семенов.Фото: мэрия Улан-Удэ