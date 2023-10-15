Политика и власть 15.10.2023 в 10:09

В Бурятию прибыла делегация из Госдумы во главе с ее председателем

Парламентарии проведут совещание об охране озера Байкала

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Текст: "Номер один"
В Бурятию прибыла делегация из Госдумы во главе с ее председателем

Сегодня, 15 октября, делегация Государственной Думы во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла в республику Бурятия.

В Улан-Удэ Вячеслав Володин проведет совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал. Обсуждение пройдет с участием министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, руководства Бурятии, глав муниципальных образований Бурятии и Иркутской области, а также представителей общественности и научного сообщества.

В составе делегации — депутаты Государственной Думы от всех политических фракций, в том числе избранные от регионов Байкальской природной территории, главы профильных комитетов ГД, представители профильных министерств и ведомств.

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ЗУРХАЙ
с 11 по 17 октября

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