Политика и власть 18.10.2023 в 17:19

Горсовет Улан-Удэ принял участие в месячнике бурятского языка

Депутаты сняли видеоролики в поддержку сохранения традиций республики
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Текст: Евгения Гармаева
Горсовет Улан-Удэ принял участие в месячнике бурятского языка

В столице Бурятии весь октябрь проходит месячник бурятского языка. Образовательные и культурно-досуговые центры проводят различные акции и конкурсы. Поддержать идею решили и в Улан-Удэнском городском Совете депутатов. Так, от корпуса депутатов стартовал медиа-проект, посвященный бурятским традициям, сохранению языка и культуре республики.

«Мы решили не оставаться в стороне и присоединиться к месячнику оригинальным способом. Горсовет уже несколько лет активно поддерживает все направления, связанные с популяризацией бурятского языка, культуры и традиций – организуем совместные проекты с библиотеками, активно взаимодействуем с бурятскими редакциями СМИ. В частности, в прошлый раз, во время месячника бурятского языка, мы приклеивали на дверях социальных объектов специальные таблички «Тулхи/толкай» и «Тата/тяни». Мы на постоянной основе участвуем в программах на бурятском языке - рассказываем о работе наших профильных комитетов, работе депутатов на округах»,

– перечисляет председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
  Социальный медиа-проект представляет из себя серию просветительских видеороликов. Депутаты долго размышляли, какие темы в них можно затронуть.

«Мы разработали пять тематических видеороликов. Первый из них связан с семейными ценностями – в нем отражена связь поколений, как важно чтить старшее поколение – наших бабушек, дедушек, родителей. Второй ролик обращен к нашей молодежи. Здесь мы уделили внимание ношению национальной одежды, в том числе стилизованной. Что ее модно и стильно носить не только на праздниках, но и в повседневной жизни. Третий ролик – про национальные игры. Главный посыл, что игры – это не только развлечение, но и особый метод развития. К примеру, игра «шагай наадан» помогает детям овладеть вычислительными умениями, навыками решениями логических и арифметических задач, а также ловкость рук»,

 - отметил Чимит Бальжинимаев.


   В четвертом ролике показан один из забытых методов изучения родного языка – на карточках. Пятый ролик посвящен семейным и кулинарным традициям. В ролике приняла участие семья депутата Дениса Егорова. Подробностями съемки поделился зампредседателя горсовета Анатолий Белоусов.

«В видеоролике семья Егоровых готовит вкус детства - шулэн. Казалось бы, традиционное блюдо, но для их семьи – это нечто большее. У каждого в семье, думаю, есть традиционное блюдо. Я, например, помню, как в детстве мы вместе с бабушкой лепили почти целый мешок пельменей вместе. Сейчас, когда все можно купить в магазине, эти традиции надо все равно сохранять и прививать нашим детям», 

- высказался Анатолий Белоусов.


 Всего в пяти видео приняли участие шесть депутатов. Горсовет пообещал, что выпускать в массы ролики начнут уже со следующей недели.

Отметим, как ранее сообщал «Номер один» на сегодня в школах и детских садах города более 39 тысяч детей изучают бурятский язык как государственный. Еще 271 ученик изучает язык как родной. В пяти школах есть этно-классы.



Фото: скриншоты из видео Улан-Удэнского городского Совета депутатов.

Теги
горсовет месячник бурятский язык

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