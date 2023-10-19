Политика и власть 19.10.2023 в 09:27
В Бурятии назначен новый прокурор Джидинского района
Им стал заместитель прокурора Баунтовского района Стас Очиров
Текст: Андрей Константинов
Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Джидинского района Бурятии назначен Стас Очиров.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Стас Очиров в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета, с этого же года начал работать в надзорном ведомстве. Занимал должности помощника Северобайкальского межрайонного прокурора, помощника, заместителя прокурора Тункинского района, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.
С ноября 2019 года состоял в должности заместителя прокурора Баунтовского района.
Фото: прокуратура Бурятии
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Стас Очиров в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета, с этого же года начал работать в надзорном ведомстве. Занимал должности помощника Северобайкальского межрайонного прокурора, помощника, заместителя прокурора Тункинского района, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.
С ноября 2019 года состоял в должности заместителя прокурора Баунтовского района.
Фото: прокуратура Бурятии
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