В Бурятии назначен новый прокурор Джидинского района

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Джидинского района Бурятии назначен Стас Очиров.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Стас Очиров в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета, с этого же года начал работать в надзорном ведомстве. Занимал должности помощника Северобайкальского межрайонного прокурора, помощника, заместителя прокурора Тункинского района, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.С ноября 2019 года состоял в должности заместителя прокурора Баунтовского района.Фото: прокуратура Бурятии