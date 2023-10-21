Глава Бурятии обсудил бесконтрольный выпас скота с руководителем Управления Россельхознадзора

С начала этого года Управление Россельхознадзора выявило 19 свалок на землях сельхозназначения на площади более 22 га, ликвидировано 10 свалок на площади более 3 га. Вместе с устраненными нарушениями по зарастанию вовлечено в оборот около 1,7 тыс. га земель сельхозназначения (390 га в 2022 году).





Фото: пресс-служба правительства Бурятии



20 октября в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с руководителем Управления Россельхознадзора по Иркутской области и РБ Андреем Павловым. В ходе встречи обсуждались вопросы бесконтрольного выпаса скота, наличия в хозяйствах убойных пунктов и оборудованных мест утилизации биоотходов.«Стороны отметили конструктивные решения при взаимодействии надзорного ведомства с агропромышленным комплексом республики, правоохранительными органами и министерствами, курирующими сельскохозяйственную и социальную сферы. Также на встрече обсуждались нюансы работы ведомства на территории республики в 2023 году в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности, ликвидация свалок и вовлечение заброшенных земель в сельхозоборот», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.