Политика и власть 21.10.2023 в 13:22

Глава Бурятии обсудил бесконтрольный выпас скота с руководителем Управления Россельхознадзора

На встрече также поднимался ряд других вопросов
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии обсудил бесконтрольный выпас скота с руководителем Управления Россельхознадзора
20 октября в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с руководителем Управления Россельхознадзора по Иркутской области и РБ Андреем Павловым. В ходе встречи обсуждались вопросы бесконтрольного выпаса скота, наличия в хозяйствах убойных пунктов и оборудованных мест утилизации биоотходов.

«Стороны отметили конструктивные решения при взаимодействии надзорного ведомства с агропромышленным комплексом республики, правоохранительными органами и министерствами, курирующими сельскохозяйственную и социальную сферы. Также на встрече обсуждались нюансы работы ведомства на территории республики в 2023 году в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности, ликвидация свалок и вовлечение заброшенных земель в сельхозоборот», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

С начала этого года Управление Россельхознадзора выявило 19 свалок на землях сельхозназначения на площади более 22 га, ликвидировано 10 свалок на площади более 3 га. Вместе с устраненными нарушениями по зарастанию вовлечено в оборот около 1,7 тыс. га земель сельхозназначения (390 га в 2022 году).

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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