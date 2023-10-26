В столице Бурятии сохранили маршруты для дачников

В Улан-Удэ на очередной 45 сессии горсовета обсудили вопрос о межмуниципальных «дачных» маршрутах.

Напомним, проблема с ними всплывала два года подряд – маршруты находились под угрозой отмены. Это было связано с тем, что по федеральному закону муниципалитет не имеет право осуществлять межрайонные перевозки садово-дачного направления. Но на сегодня приняли республиканский закон, согласно которому полномочия по организации перевозок по этим направлениям можно передать городскому комитету по транспорту.

С докладом выступил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города Юрий Ткачев. В Улан-Удэ таковых маршрутов шесть – это №22 (Восточный – сад «Автодорожник»), №32 (Элеватор – Вахмистрово», №39 (Виадук – Мелькомбинат – дачи, 14-ый км), №122 (Площадь Славы – дачи, 5-й км), №122 ( БСМП – дачи, 5-й км) и №131 (Бабушкина – Сад «Геолог»). Изменение вносят в положение «транспортного» комитета.

«Уважаемые депутаты, разработке данного проекта - решения предшествовала совместная двухлетняя работа, направленная на сохранение этих маршрутов. Проблема была на контроле главы и мэра города», - напомнил Юрий Ткачев.



Вопрос прокомментировал председатель Комитета городского хозяйства, ЖКХ и транспорта городского Совета депутатов Сергей Бурдиков,

«Коллеги, это решение долгожданное, нам нужно его обязательно поддержать. Напомню, мы и в позапрошлом году собирались¸ когда возникла такая угроза. Затем собирались в марте прошлого года, уже с Ространснадзором, тогда было принято временное решение о сохранении данных маршрутов. А теперь это уже постоянно переданное полномочие, дачники могут быть спокойны»,

- высказался Сергей Бурдиков.



«Нам остается поддержать наших жителей, чтобы все это работало»,

- резюмировал председатель улан-удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



По итогу депутаты горсовета приняли решение единогласно.





Фото: Номер один